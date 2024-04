Pour un avantage canadien en matière d'intelligence artificielle





MONTRÉAL, le 7 avril 2024 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) a un incroyable potentiel pour transformer l'économie et améliorer nos méthodes de travail et notre mode de vie. La course mondiale à l'expansion et à l'adoption de l'IA est lancée, et le Canada est à l'avant-scène de cette technologie. Pour être en mesure de saisir toutes les occasions qu'offrira l'économie de demain et d'assurer la réussite de toutes les générations, nous devons revoir à la hausse nos ambitions en matière d'innovation. Et nous devons le faire en ne laissant personne pour compte. Pour les millénariaux et les membres de la génération Z, qui sentent qu'ils ne sont pas récompensés pour leur travail acharné comme l'ont été les générations précédentes, nous devons investir dans des occasions au fort potentiel rémunérateur qui les aideront à réussir. C'est pourquoi notre objectif consiste à créer plus de bons emplois, notamment dans le domaine de l'innovation et de la technologie, qui offre d'ailleurs les salaires parmi les plus élevés de toutes les industries.

L'IA génère déjà une croissance massive dans toutes les industries de l'économie. Les Canadiens sont nombreux à constater que l'IA leur permet de travailler de manière plus futée et plus rapide. La vive progression de l'IA générative que l'on constate en ce moment libérera un immense potentiel économique au Canada, puisqu'elle améliorera grandement la productivité et réduira le temps que les travailleurs consacrent à des tâches répétitives. Les chercheurs et les entreprises au Canada se servent également de l'IA pour créer d'extraordinaires innovations et possibilités d'emploi dans toutes les sphères de l'économie canadienne, de la découverte de médicaments à l'efficacité énergétique, en passant par les innovations sur le plan du logement. Au cours de la dernière année, la croissance de l'emploi en IA a augmenté de près du tiers au Canada, ce qui représente l'une des plus fortes croissances parmi tous les secteurs. De plus, le salaire qui accompagne la plupart de ces emplois est bien au-delà du salaire moyen.

Le Canada a un écosystème de calibre mondial au chapitre de l'IA, qu'il s'agisse du développement, de la commercialisation ou de la sécurité. L'avantage que nous détenons pourrait permettre aux valeurs et aux idées canadiennes de contribuer à façonner cette technologie prisée dans le monde entier. Le Canada a été le premier pays au monde à instaurer une stratégie nationale sur l'IA et a investi plus de 2 milliards de dollars depuis 2017 à l'appui de la recherche et de l'innovation dans le domaine de l'IA et du numérique. Depuis, les pays du monde entier ont commencé à investir des sommes et des efforts considérables dans l'IA, et tout particulièrement dans leur infrastructure de calcul, pour faire progresser leur économie. Afin de maintenir l'avantage concurrentiel du Canada et d'assurer des emplois bien rémunérés et une sécurité d'emploi à des générations de jeunes Canadiens, nous devons rehausser nos ambitions.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un train de mesures totalisant 2,4 milliards de dollars en investissements provenant du Budget 2024, qui sera déposé prochainement, pour bâtir l'avantage canadien en matière d'IA. Ces investissements permettront d'accélérer la croissance de l'emploi dans le secteur canadien de l'IA et d'autres secteurs, de stimuler la productivité en aidant les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'IA et de veiller à ce que cela soit fait de manière responsable.

Parmi ces mesures, notons les suivantes :

Investir 2 milliards de dollars afin de développer une infrastructure technologique et des capacités de calcul et de les mettre à la disposition des chercheurs, des entreprises en démarrage et des entreprises en expansion de calibre mondial du Canada dans le secteur de l'IA. Dans le cadre de cet investissement, nous consulterons sous peu les parties prenantes du secteur de l'IA en vue de lancer le nouveau Fonds d'accès à une puissance de calcul pour l'IA afin d'offrir un soutien à court terme à des chercheurs et à l'industrie. Nous élaborerons également la nouvelle Stratégie du Canada sur une puissance de calcul souveraine pour l'IA afin de stimuler le développement d'une infrastructure d'IA appartenant à des intérêts canadiens et située au Canada. En ayant une infrastructure de calcul à la fine pointe, il sera possible d'attirer au pays un plus grand nombre d'investissements mondiaux dans ce domaine, de perfectionner et de recruter les meilleurs talents et d'aider les entreprises canadiennes à soutenir la concurrence et à réussir sur la scène mondiale.

tels que l'agriculture, la technologie propre, la santé et la fabrication, en injectant 200 millions de dollars en soutien par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada. Investir 100 millions de dollars dans le programme d'aide à l'IA du Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) pour aider les petites et moyennes entreprises à prendre de l'expansion et à accroître leur productivité par la création et le déploiement de nouvelles solutions d'IA. Les entreprises obtiendront ainsi du soutien pour intégrer l'IA à leurs activités et entreprendre des travaux de recherche, de développement de produits, d'essai et de validation afin de créer de nouvelles solutions fondées sur l'IA.

Les entreprises obtiendront ainsi du soutien pour intégrer l'IA à leurs activités et entreprendre des travaux de recherche, de développement de produits, d'essai et de validation afin de créer de nouvelles solutions fondées sur l'IA. Soutenir les travailleurs qui pourraient être touchés par la venue de l'IA, tels que ceux des industries créatives, en investissant 50 millions de dollars dans le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle, qui offrira une formation pour l'acquisition de nouvelles compétences aux travailleurs des secteurs et communautés potentiellement touchés.

en investissant 50 millions de dollars dans le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle, qui offrira une formation pour l'acquisition de nouvelles compétences aux travailleurs des secteurs et communautés potentiellement touchés. Créer le nouvel Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle, doté d'une enveloppe de 50 millions de dollars, afin de favoriser un développement et un déploiement sécuritaires de l'IA. L'Institut, qui mettra à contribution des intervenants et travaillera de concert avec des partenaires internationaux, aidera le Canada à mieux comprendre les risques que comportent les systèmes d'IA avancés ou utilisés à mauvais escient et à s'en protéger, notamment dans des communautés particulières.

L'Institut, qui mettra à contribution des intervenants et travaillera de concert avec des partenaires internationaux, aidera le Canada à mieux comprendre les risques que comportent les systèmes d'IA avancés ou utilisés à mauvais escient et à s'en protéger, notamment dans des communautés particulières. Renforcer la mise en application de la Loi sur l'intelligence artificielle et les données en investissant 5,1 millions de dollars dans le Commissariat à l'intelligence artificielle et aux données. Ce projet de loi vise à guider l'innovation en matière d'IA dans une direction favorable afin de protéger les Canadiens contre les risques potentiels, et ce, en favorisant une adoption responsable de l'IA par les entreprises canadiennes.

L'annonce d'aujourd'hui vise à investir dans l'innovation et la croissance économique afin de doter le Canada d'un avantage de calibre mondial dans le domaine de l'IA, dès maintenant et pour les générations à venir. Nous pourrons ainsi offrir des occasions payantes à toutes les générations, stimuler l'innovation dans toute l'économie, augmenter la productivité et accélérer la croissance économique - et ce n'est là qu'un exemple de ce que prévoit le Budget 2024. En plus de ces mesures, nous bâtissons plus de logements plus rapidement, nous veillons à ce que chaque enfant soit bien nourri, nous investissons dans les soins de santé, nous rendons la vie plus abordable et nous créons de bons emplois, et ce, pour que chaque génération puisse réussir.

« L'IA a le potentiel de transformer l'économie. Et pour libérer tout ce potentiel, nous devons miser sur l'indéniable avantage canadien. Les investissements prévus au Budget 2024 nous aideront à exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle, d'une part pour que les Canadiens, et en particulier nos jeunes, puissent se trouver un emploi bien rémunéré, et d'autre part pour augmenter notre productivité et faire croître notre économie. Cette annonce constitue un investissement majeur dans notre avenir et dans l'avenir de nos travailleurs et nous permettra de veiller à ce que chaque industrie et chaque génération aient les outils dont elles ont besoin pour réussir et être prospères dans l'économie de demain. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, nous réalisons un investissement important pour stimuler notre croissance économique. Le Canada pourra ainsi demeurer un chef de file mondial de l'IA et être à la fine pointe des nouvelles technologies. Et, surtout, nous aurons plus d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens à l'avant-scène du secteur de l'IA. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

