VTech finalise l'acquisition des actifs de Gigaset Communications GmbH

HONG KONG, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- VTech Holdings Limited (« VTech », HKSE: 303), leader mondial des produits d'apprentissage électroniques pour les bébés, les petits-enfants et les enfants à la maternelle et le plus grand fabricant de téléphones résidentiels aux États-Unis et le plus grand fabricant de téléphones résidentiels aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que Gigaset Technologies GmbH (anciennement Snom Solutions GmbH), sa filiale indirecte en propriété exclusive, a finalisé l'acquisition des actifs (y compris les installations de fabrication situées à Bocholt, en Allemagne) de Gigaset Communications GmbH (« Gigaset »). L'acquisition a été financée par des ressources internes.

L'accord d'achat d'actifs a été annoncé le 24 janvier 2024 et la transaction a été finalisée le 5 avril 2024. Avec cette acquisition, VTech acquiert ses premières installations de production en Europe grâce à l'usine de Gigaset à Bocholt, en Allemagne. Les activités de Gigaset dans le domaine des téléphones sans fil DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications, télécommunications numériques améliorées sans fil), des solutions de téléphonie professionnelle pour les entreprises et des communications mobiles basées sur Android seront gérées et exploitées par une nouvelle entité de VTech, Gigaset Technologies GmbH. Gigaset a mis fin à ses activités dans le domaine des maisons intelligentes basées sur l'informatique cloud avant la conclusion de l'acquisition.

Réunion en ligne avec les investisseurs

VTech organisera une réunion en ligne pour discuter des informations incluses dans ce communiqué et des questions connexes à 16 h 30, le 18 avril 2024 (heure de Hong Kong). Pour vous inscrire : tinyurl.com/yvf839yp . Les participants doivent se joindre à la réunion au moins 15 minutes avant l'heure de début prévue.

À compter de 22 h, le 18 avril 2024 (heure de Hong Kong), la vidéo archivée de la réunion pourra être consultée sur le site Web de VTech ( www.vtech.com/fr/investors/financial-briefings ).

