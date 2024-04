Le gouvernement du Canada appuie des solutions novatrices pour relever les défis liés à la main-d'oeuvre dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire





SHERBROOKE, QC, le 5 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, les cinq projets qui recevront jusqu'à 1 million de dollars chacun dans le cadre de la phase 2 du volet Défi du programme Solutions innovatrices Canada (SIC). L'annonce a été faite chez Exonetik Inc., l'un des lauréats de la phase 2.

Les cinq projets approuvés par Agriculture et Agroalimentaire Canada à des fins de financement visent l'industrie canadienne de la transformation de la viande et l'industrie canadienne de l'agriculture en environnement contrôlé et ont pour but de faire progresser l'automatisation et les technologies robotiques. Ces entreprises ont élaboré des idées pour relever des défis tels que la productivité au travail, les pénuries de main-d'oeuvre et l'efficacité opérationnelle.

Dans le cadre du Défi de développement de technologies de transformation de la viande au Canada, les projets comprennent:

Exonetik Inc. - développement d'un robot collaboratif peu coûteux pour aider à automatiser les tâches

E.O.I Technologies Inc. - mise au point de capteurs pour recueillir des données sur les systèmes de convoyeurs à vitesse élevée

Dans le cadre du Défi de l'amélioration de l'automatisation dans le secteur de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC), les projets comprennent:

Exonetik Inc. - développement d'un bras robotique pour travailler aux côtés d'humains pour récolter des fruits et des légumes

Mycionics Inc. - mise au point d'une récolteuse, d'un emballeur et d'un élévateur robotisés de champignons

Kinova Inc. - mise au point d'un bras robotisé pour cueillir, récolter et effeuiller les concombres et les fraises

Citations

« Ces solutions de pointe aideront le secteur à surmonter certains des défis auxquels il fait face, ce qui mènera à un avenir plus prospère et plus concurrentiel pour l'agriculture canadienne. Félicitations à tous les lauréats et merci pour votre excellent travail. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Grâce au programme Solutions innovatrices Canada, notre gouvernement donne aux PME les moyens de stimuler l'innovation et de relever les défis. Ces initiatives soutiennent la croissance durable de notre économie et de l'industrie agricole. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Innover est vital pour répondre aux défis des producteurs et transformateurs, comme la pénurie de main-d'oeuvre et l'amélioration des conditions dans les serres et les abattoirs. Notre gouvernement appuie ces efforts par le biais de Solutions innovatrices Canada, aidant les petites et moyennes entreprises canadiennes dans le développement de nouvelles inventions cruciales pour le secteur. Je suis fière de ces avancées qui soutiennent nos transformateurs agroalimentaires et agriculteurs, soulignant l'importance et l'essence même de leur travail. »

- Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Chez Exonetik, notre équipe développe des solutions qui permettront à nos partenaires Savoura et Frontmatec d'automatiser des tâches qui, jusqu'à présent, ne pouvaient être effectuées que par des humains. Grâce au soutien de Solutions innovatrices Canada, nous terminerons la première version commercialisable de bras robotiques haptiques télémanipulables, capables d'apprendre des opérateurs humains et de reproduire automatiquement les mêmes opérations, avec une sensibilité et une adaptabilité impossibles à atteindre par les robots industriels ou collaboratifs. Notre mission est de rendre l'impossible possible, et nous croyons que la robotique peut résoudre les problèmes de main-d'oeuvre auxquels sont confrontées les entreprises du secteur agroalimentaire. »

- Pascal Larose, président-directeur général et cofondateur d'Exonetik

« Les établissements de transformation des aliments manquent d'efficacité opérationnelle lorsqu'il s'agit de faire fonctionner des dizaines ou des centaines de systèmes de convoyeurs dans une usine typique. La salubrité des aliments et la contamination sont une préoccupation constante, tout comme les temps d'arrêt coûteux qui doivent être réduits au minimum. Nous mettons au point une technologie de détection novatrice qui peut surveiller de façon proactive la santé et l'état des systèmes de convoyeurs en temps réel et fournir des renseignements prédictifs afin d'éviter les défaillances et la contamination potentielle des aliments. Nous sommes reconnaissants envers le programme Solutions innovatrices Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada pour leur soutien dans l'élaboration d'une solution prête pour le marché dont nous pouvons être les pionniers au Canada. »

- Alex Sulkin, président-directeur général et fondateur de E.O.I Technologies

« L'équipe exceptionnelle d'ingénieurs de Mycionics développe des solutions de visionique et de récolte robotisée sur mesure pour aider les agriculteurs à faire face à la pénurie croissante de main-d'oeuvre dans l'industrie mondiale des champignons. Le soutien financier de SIC accélérera le développement de notre technologie et permettra la commercialisation de cette technologie canadienne novatrice. »

- Michael Curry, président-directeur général de Mycionics Inc.

« Kinova est ravie d'avoir été sélectionnée pour continuer de faire progresser la robotique et l'automatisation en agriculture. Maintenant que la première phase est terminée et que les résultats sont positifs, nous sommes assurés des avantages de la deuxième phase. Nous tenons à remercier Agriculture et Agroalimentaire Canada et Solutions innovatrices Canada pour leur confiance. »

- Jonathan Lussier, directeur du développement industriel de Kinova

Les faits en bref

Les usines de transformation de la viande s'appuient fortement sur le travail manuel et sont des environnements froids, très humides et difficiles à gérer efficacement. L'innovation technique offre la possibilité d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité des travailleurs dans les installations de transformation de la viande où les gens et les machines interagissent souvent.

L'agriculture en environnement contrôlé (AEC) est exigeante en main-d'oeuvre et nécessite des travailleurs pour une gamme de tâches de production essentielles, y compris la propagation, la plantation, le déplacement et la gestion des végétaux, le nettoyage, la récolte, la lutte antiparasitaire, l'élagage, le tri et l'emballage. L'industrie serricole est de loin le segment de l'agriculture intérieure le plus important et qui connaît la croissance la plus rapide.

Document d'information

Le gouvernement du Canada appuie des solutions novatrices pour relever les défis liés à la main-d'oeuvre dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire

Le programme Solutions innovatrices Canada (SIC) est destiné aux innovateurs canadiens qui veulent se lancer en affaires, faire croître leur entreprise et commercialiser leurs innovations. Il permet le financement de la recherche et développement ainsi que la mise à l'essai des prototypes en contexte opérationnel.

Aujourd'hui, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, un financement de jusqu'à 5 millions de dollars pour cinq projets dans le cadre du programme SIC. Chacune des petites ou moyennes entreprises choisies recevra jusqu'à un million de dollars pour construire un prototype de son innovation.

Le programme SIC est une initiative conçue pour stimuler la recherche technologique, le développement et la commercialisation d'innovations canadiennes. Les volets Défi et Mise à l'essai du programme aident les entreprises en démarrage et les petites et moyennes entreprises (PME) à surmonter les obstacles liés aux essais et au développement technologique afin qu'elles puissent mettre au point des produits et des services demandés à l'échelle mondiale, tout en améliorant les opérations gouvernementales.

Depuis son lancement en 2017, le programme SIC a apporté son soutien à des centaines de PME pour la commercialisation de leurs innovations, tout en aidant des entreprises canadiennes à croître et à créer des emplois de qualité.

Les projets du Défi de développement de technologies de transformation de la viande au Canada sont les suivants :

Exonetik Inc. - Conception d'un système de bras robotique qui utilise l'apprentissage par intelligence artificielle pour automatiser des tâches difficiles

E.O.I Technologies Inc. - Mise au point de capteurs pour recueillir des données sur les systèmes de convoyeurs à vitesse élevée

Les projets du Défi de l'amélioration de l'automatisation dans le secteur de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC) sont les suivants :

Exonetik Inc - Développement d'un bras robotique pour travailler aux côtés d'humains pour récolter des fruits et des légumes

Kinova Inc. - Mise au point d'une solution de cueillette de plusieurs produits qui est accessible et peu coûteuse en utilisant sa propre technologie de manipulateur robotique léger

Mycionics Inc. - Élaboration et création d'un système robotisé de récolte de champignons pour remédier à la pénurie de main-d'oeuvre agricole, réduire les coûts, simplifier la logistique opérationnelle et maximiser le rendement grâce à la numérisation de la culture.

