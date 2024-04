/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Les ministres Martinez Ferrada et Rodriguez feront une annonce à Québec sur le logement innovant/

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) Les représentants des médias sont invités à une annonce en compagnie de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et du ministre...

Starlab Space LLC (Starlab Space), la coentreprise entre Voyager Space et Airbus, a accueilli aujourd'hui Mitsubishi Corporation en tant que partenaire stratégique et actionnaire de Starlab Space. Ce partenariat élargit la portée de Starlab Space...