Newmont clôture un fonds de soutien communautaire mondial de 20 millions de dollars en partenariat avec les communautés en vue du renforcement de la résilience postpandémique

Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT, ASX : NEM, PNGX : NEM) est fière d'annoncer la clôture du Global Community Support Fund (le « Fonds ») d'un montant de 20 millions de dollars, créé en avril 2020 en réponse aux défis sans précédent posés par la pandémie mondiale. L'objectif de ce fonds était de fournir des ressources financières essentielles aux communautés dans lesquelles Newmont opère, en ciblant des fonds pour faire face aux impacts immédiats de la pandémie mondiale tout en catalysant la résilience à long terme et le développement communautaire à venir.

« Près de quatre ans après son lancement, nous sommes heureux d'annoncer la clôture du Global Community Support Fund, ce qui reflète notre engagement indéfectible à collaborer avec les communautés dans lesquelles nous opérons », déclare Suzy Retallack, Chief Safety and Sustainability Officer, Newmont. « L'impact du Fonds a été considérable, contribuant aux efforts collectifs des communautés pour relever avec succès les défis posés par la pandémie et innover pour une résilience future accrue. »

Au cours des 3,5 dernières années, Newmont s'est associé à plus de 420 administrations locales, établissements médicaux, organismes de bienfaisance et ONG pour répartir efficacement les fonds de manière stratégique. Le Fonds de 20 millions de dollars a contribué à soutenir un large éventail d'initiatives axées sur la santé, la sécurité alimentaire et la résilience économique :

1,4 million de dollars ont été donnés à l'hôpital régional de Cajamarca, fournissant des ventilateurs, des incubateurs, du matériel de surveillance, des tests COVID-19 et des équipements de protection individuelle (EPI).

Un don de 500 000 dollars a été dupliqué par la Colorado Health Foundation, pour un don total d'un million de dollars au Colorado Community Support Fund pour soutenir la santé communautaire et la prévention pour les populations mal desservies de l'État.

300 000 dollars ont été donnés à l'American Red Cross Global Disaster Preparedness Center pour soutenir la recherche et les subventions locales pour la résilience des communautés d'intervention d'urgence.

Un don de 304 000 dollars à la Cree Trappers' Association au Québec pour assurer la sécurité alimentaire aux personnes vulnérables et l'emploi des récoltants traditionnels des neuf communautés d'Eeyou Istchee.

734 000 dollars de don au Kumasi Centre for Collaborative Research au Ghana afin d'établir deux nouveaux laboratoires dans les communautés hôtes d'Ahafo et d'Akyem, ainsi que des tests et de l'équipement de dépistage de la COVID-19 afin d'accroître leur capacité de dépistage de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses.

968 000 dollars de don au ministère de la Santé du Suriname pour lancer le projet de rétablissement et de résilience en partenariat avec les agents de la Couronne afin de renforcer le système de santé du Suriname, d'alléger le fardeau des maladies non transmissibles et de la COVID-19 et d'améliorer les capacités d'intervention d'urgence.

« Dans le cadre de notre engagement à relever les défis posés par les maladies non transmissibles et l'impact de la COVID-19 au Suriname, les agents de la Couronne, le ministère de la Santé et Newmont ont formé un partenariat pertinent sur le projet de reprise et de résilience. Ensemble, nous avons travaillé à renforcer le système de santé du Suriname, à alléger le fardeau des maladies non transmissibles et de la COVID-19 et à améliorer les capacités d'intervention d'urgence », déclare Sarah Hepworth, Chief Programmes Officer, Crown Agents. « L'accent mis sur le renforcement des services des maladies non transmissibles, la promotion de l'adoption de la vaccination et la prise en compte de l'hésitation des professionnels de la santé souligne notre dévouement à l'amélioration du bien-être de la population du Suriname. Les agents de la Couronne sont fiers de collaborer avec Newmont et le ministère de la Santé pour contribuer à la santé et à la résilience du Suriname. »

Newmont demeure attachée à ses valeurs fondamentales de sûreté, de durabilité et de responsabilité, et la mise en oeuvre réussie du Global Community Support Fund sous-tend l'objectif de l'entreprise de générer de la valeur et d'améliorer la qualité de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable.

