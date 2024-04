Americhem a obtenu la médaille d'argent EcoVadis pour la durabilité





Americhem, concepteur et fabricant mondialement reconnu de mélanges maîtres de couleurs, d'additifs fonctionnels, de composés techniques et de technologies de performance, s'est vu décerner la médaille d'argent EcoVadis. EcoVadis est une plateforme d'évaluation mondialement reconnue qui évalue la durabilité des entreprises dans diverses catégories. Ce résultat place Americhem parmi les 15 % d'entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis.

L'évaluation d'EcoVadis couvre également un large éventail de systèmes de gestion non financiers, notamment les impacts sur l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique et l'approvisionnement durable. John Richard, directeur général d'Americhem, déclare : « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les employés et partenaires qui nous ont aidés à obtenir ce résultat remarquable. Ce n'est que le début pour Americhem dans notre quête visant à établir de nouvelles normes, continuer à offrir l'excellence et repousser les limites de nos objectifs de développement durable. »

Americhem a franchi des étapes importantes en matière de développement durable au cours de l'année écoulée. L'élaboration d'un plan axé sur les processus, les produits et le personnel a permis à Americhem de concentrer ses efforts sur les domaines qui comptent le plus et qui peuvent avoir le plus d'impact. En termes de processus, l'usine d'Americhem au Danemark a mis au point une technologie de pilonnage à froid qui réduit la consommation d'énergie jusqu'à 85 % et les émissions jusqu'à 20 % par rapport aux processus de composition conventionnels. Cette installation est également alimentée exclusivement par de l'énergie éolienne et solaire provenant de fournisseurs certifiés REC. Aux États-Unis, Americhem est reconnu en tant que membre Operation Clean Sweep®, de nombreux sites s'étant engagés à ne pas perdre de granulés, de paillettes et de poudre de résine afin d'éviter que les matériaux ne se retrouvent dans l'environnement marin. Les usines d'Americhem adoptent en outre des emballages conformes au recyclage, en collaborant avec les clients pour la réutilisation des matériaux d'emballage, y compris des fûts en plastique.

En termes de produits, Americhem a mis au point de nombreuses technologies qui permettent à ses clients d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. La teinture en solution, une technologie utilisée dans les processus de production de tapis et de textiles, élimine le besoin d'une utilisation excessive d'eau et réduit les émissions de carbone de manière significative par rapport aux processus de teinture traditionnels. Le mélange maître nBalance®, additif phare d'Americhem, permet aux matériaux recyclés après consommation (PCR), qui ont une teinte jaune, d'être restaurés en PET PCR, qui imite visuellement le PET vierge.

Americhem reconnaît l'importance de créer un environnement durable pour ses employés et les communautés qu'elle prend en charge. La société a également pris des mesures importantes en faveur de la durabilité des personnes. En adoptant des mesures visant à améliorer le bien-être des employés grâce à des initiatives en matière de sécurité et de santé, en encourageant l'engagement des employés grâce aux efforts de la direction, en contribuant à des causes caritatives et en participant activement à des activités de bénévolat, Americhem a constaté une augmentation globale de la satisfaction des employés.

Pour ce qui est de l'avenir, Americhem s'est engagée à faire de plus grands progrès dans le domaine du développement durable. Outre l'amélioration continue des processus de fabrication, l'entreprise prévoit d'améliorer encore sa gamme de produits afin d'inclure des caractéristiques de durabilité dans la plupart des produits, de développer de nouvelles lignes de produits pour les applications de recyclage physique et chimique, et de mettre en place une analyse du cycle de vie (ACV) et une analyse de l'empreinte carbone pour tous les produits.

Americhem tient à remercier EcoVadis pour son engagement à veiller à ce que les entreprises restent conscientes de leurs efforts en vue d'un avenir plus durable. Pour en savoir plus sur Americhem, rendez-vous sur : www.americhem.com

À propos d'Americhem

Americhem est un leader innovant et axé sur la technologie dans l'industrie mondiale des polymères. Ses fondements reposent sur la fourniture de performances, de solutions et de confiance grâce à une étroite collaboration avec ses clients. Tous les produits de la société bénéficient d'une assistance technique complète qui garantit leur qualité, leur fiabilité et leur valeur. Americhem exploite 10 usines de fabrication et possède des bureaux de vente dans le monde entier.

