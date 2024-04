La Fondation Vantage s'associe à l'Instituto Claret pour aider les personnes défavorisées au Brésil





SAO PAULO, 5 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Vantage a le plaisir d'annoncer son partenariat avec l'Instituto Claret, une organisation caritative réputée au Brésil.

L'Instituto Claret propose une série de programmes, dont le soutien aux enfants et aux familles, la prévention de la violence, l'aide aux sans-abri, la sécurité alimentaire et la formation professionnelle. Ces initiatives, qui touchent la vie de milliers de personnes chaque mois, témoignent de l'engagement inébranlable de l'organisation en faveur des communautés défavorisées.

« L'Instituto Claret se consacre au soutien des personnes en situation de vulnérabilité par le biais de services et de programmes centrés sur l'humain et adaptés à tous les groupes d'âge, des jeunes enfants aux personnes âgées, en passant par les familles et les adolescents qui ont besoin d'un soutien extrascolaire, a expliqué Paula Rodrigues Diego Unger, directrice de l'Instituto Claret.

Notre mission est d'aider les individus à atteindre leur plein potentiel. En leur offrant un environnement sûr, nous pouvons les abriter et écouter leurs besoins et leurs aspirations. Cela nous permet de leur apporter une aide sur mesure et de les mettre en contact avec un soutien essentiel tel que l'éducation, les soins de santé et la défense de leurs droits. »

Cette collaboration illustre un engagement commun en faveur de la philanthropie et de la conscience sociale. Les deux entités sont unies dans leur mission d'accélérer l'amélioration significative des communautés. Cette initiative avec l'Instituto Claret fait partie d'une série de programmes gérés par la Fondation Vantage , soulignant l'engagement continu de l'organisation à avoir un impact positif dans le monde entier.

« La Fondation Vantage reste fidèle à son engagement de créer des changements positifs de manière significative dans le monde entier, a déclaré Steven Xie, directeur général de la Fondation Vantage. Avec chaque initiative que nous entreprenons, nous contribuons avec nos partenaires à un avenir plus inclusif pour tous. »

Depuis son lancement au McLaren Technology Centre au Royaume-Uni avec le soutien de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de l'équipe NEOM McLaren Extreme E à la fin de l'année 2023, la Fondation Vantage a étendu son empreinte à des pays comme la Malaisie et Singapour. Le mois dernier, la Fondation Vantage a collaboré avec la Fondation iREDE pour aider les enfants amputés au Nigeria.

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est une organisation caritative indépendante lancée au Centre technologique McLaren au Royaume-Uni avec le soutien de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de l'équipe NEOM McLaren Extreme E en 2023. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.vantage.foundation

