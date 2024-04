Explorez la version V2.1 de B2Core : fonctionnalités d'épargne améliorées, nouvelle intégration de plateforme de trading, nouveaux PSP et améliorations de l'interface utilisateur





La dernière mise à niveau importante de B2Core vient d'être publiée par B2Broker. Elle améliore considérablement les solutions de back-office et de GRC (gestion de la relation client) de la plateforme. La mise à niveau V2.1 offre la très attendue fonction d'épargne, introduit une nouvelle plateforme de trading, des intégrations PSP (prestataire de services de paiement) et améliore considérablement l'expérience utilisateur sur la plateforme. En voici les principales caractéristiques :

Amélioration de l'interface utilisateur et performances de pointe

La version 2.1 de B2Core apporte une nouvelle interface utilisateur, d'importantes améliorations des fonctionnalités et des corrections techniques.

Le résumé des opérations de retrait donne des informations détaillées sur les virements, les commissions, les taux de change et le montant net des transactions.

La création de compte comporte désormais des paramètres de dépôt minimum pour maintenir la cohérence du back-office.

Sur les pages Dépôt, Retrait et Transfert, les comptes dans les sélecteurs sont maintenant classés par type (par ex. : Fiat, Coins, MT4, MT5) pour faciliter la navigation.

Le format de dates unifié garantit la cohérence de la plateforme.

Les utilisateurs peuvent maintenant passer facilement des anciens aux nouveaux paramètres d'interface utilisateur.

Intégration avec la plateforme de trading TradeLocker

B2Core est doté de TradeLocker, une plateforme de trading innovante intégrée harmonieusement dans la salle du trader. Cet ajout améliore la suite existante des plateformes intégrées de la Société, notamment MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader et B2Trader et offre aux courtiers un ensemble complexe de solutions de trading.

TradeLocker comprend une gamme complète d'outils et d'instruments de trading puissants capables de servir un large éventail de clients, des débutants aux traders chevronnés. La plateforme est dotée de fonctionnalités polyvalentes conçues pour prendre en charge une variété de stratégies et de préférences de trading et offrir ainsi une expérience de trading efficace et sans faille pour les clients autonomes.

TradeLocker s'intègre à TradingView pour offrir une capacité sophistiquée de production de graphiques. Grâce à TradingView, les utilisateurs ont accès à un large éventail de graphiques et d'indicateurs personnalisables. La plateforme fournit aux traders des outils modernes pour gérer efficacement les risques.

Parmi les caractéristiques remarquables de B2Core, citons SL & TP Calculator, On-Chart Trading, One-click Trading, Trailing Stop Loss et Social Mode, qui permettent aux traders de gérer efficacement leurs transactions et facilitent l'engagement en faveur du marché. Les utilisateurs peuvent facilement développer ou personnaliser les bots, les signaux, les indicateurs et les stratégies en utilisant l'IA de TradeLocker sur TradeLocker Studio.

Améliorations des paiements et intégrations

Grâce à la mise à jour de V2.1 B2Core, les utilisateurs disposent maintenant d'options de transaction plus nombreuses et bénéficient d'une extension des intégrations de paiement.

Sqala prend en charge les dépôts et les retraits en real brésilien (BRL). Sqala est réputé pour sa simplicité, ses taux de change compétitifs et son tableau de bord pratique qui fournit toutes les données essentielles. En intégrant Sqala à son portefeuille, B2Broker a élargi la gamme de ses solutions et répond aux besoins des clients du monde entier.

Les transactions ont été rationalisées et renforcées grâce à plusieurs nouvelles améliorations:

Dans l'environnement B2Core, BridgerPay met en oeuvre un meilleur processus de dépôt grâce à une fonction de remplissage automatisé des données qui rationalise le traitement des transactions.

La configuration de Praxis a été affinée pour améliorer la sécurité des transactions. Pour respecter diverses normes réglementaires, il est désormais possible de permettre aux clients de différents pays de soumettre des documents spécifiques.

Les ajustements de paiement du constructeur permettent aux clients de joindre des documents relatifs aux dépôts et aux retraits, ce qui garantit une conformité maximale et l'exactitude des dossiers.

Avec la mise à jour V2.1, l'accès à 1-2-Pay et à WireCustom est à nouveau possible pour les dépôts et les retraits, ce qui élargit les choix disponibles pour les virements.

Une fonction d'épargne qui renforce l'engagement client

Enfin et surtout, une fonctionnalité d'épargne a été ajoutée à V2.1. Elle permet aux utilisateurs d'investir leurs fonds inutilisés et de recevoir des intérêts sur des périodes définies. Actuellement, les programmes d'épargne soutiennent l'épargne fixe, ce qui permet aux utilisateurs de recevoir des intérêts à taux fixe. En outre, sur la page Presets les administrateurs peuvent accéder, modifier et lancer de nouveaux programmes d'épargne en intégrant aisément à la fois les préférences de l'entreprise et les préférences des clients.

La fonction épargne est globalement flexible : elle permet aux utilisateurs de fixer des taux d'intérêt annuels personnalisés et de régler la durée d'investissement sur des intervalles de 30 jours (30, 60 ou 90 jours). Les courtiers peuvent également imposer une pénalité pour retrait anticipé afin de maintenir la viabilité des plans d'épargne.

La fonction d'épargne est hautement personnalisable et configurable. L'option « intérêts annuels » incitera les clients à laisser leurs fonds dans l'écosystème du courtier. De plus, elle permet aux courtiers d'accroître la rétention des fonds et la liquidité au sein de B2Core, ce qui crée une situation avantageuse pour toutes les parties concernées.

Remarques finales

B2Core concrétise la mission de B2Broker: fournir des produits et services de qualité garantissant la satisfaction maximale des clients. La mise à jour V2.1 témoigne encore une fois de la volonté de B2Broker d'élever les normes du secteur.

L'équipe de B2Broker travaille à la transition complète de B2Core vers la nouvelle interface. En outre, B2Core offrira à l'avenir des taux d'intérêt flexibles pour les plans d'épargne. L'équipe travaille également à l'ajout de nouvelles intégrations et extensions qui permettront aux clients de bénéficier d'une suite complète de solutions GRC et back-office.

Explorez les nouvelles fonctionnalités de B2Core dès aujourd'hui et découvrez tous les avantages que le logiciel représente pour votre entreprise.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 avril 2024 à 17:25

