AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT DANS LA PREMIÈRE NATION DE LONG LAKE 58





PREMIÈRE NATION DE LONG LAKE 58, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - es médias sont invités à se joindre à l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et députée fédérale de Thunder Bay Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Judy Desmoulin, chef de la Première nation de Long Lake 58 pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 5 avril 2024 Heure : 13 h (HE) Lieu : École secondaire de la Première Nation de Long Lake 58 100, rue Marten Longlac, Ontario P0T 2A0

