Assent nomme Tony Farinaro au poste de Chief Revenue Officer





Assent Inc. (Assent), prestataire de solutions de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui la nomination de Tony Farinaro comme Chief Revenue Officer (CRO) et membre de l'équipe de direction de l'entreprise. M. Farinaro dirigera les ventes mondiales d'Assent, les opérations de revenus et les équipes d'habilitation, de réglementation et de durabilité qui travaillent avec les clients d'Assent pour déployer la conformité des produits et les solutions ESG par le biais de la plateforme de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement d'Assent, leader du secteur.

En poste dans le New Jersey, M. Farinaro apporte à Assent près de 40 ans d'expérience en matière de ventes, de marketing et de services d'ingénierie. Plus récemment, il a occupé le poste de CRO d'Exostar, un fournisseur de logiciels et de solutions de collaboration sécurisée et de gestion des risques pour les entreprises et leurs fournisseurs et partenaires commerciaux dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des sciences du vivant et des soins de santé. Auparavant, il a occupé des postes de direction dans le domaine des ventes et des services chez Digital.AI, CollabNet et Actel, où il a dirigé les ventes de logiciels d'entreprise et la conception de produits technologiques complexes pour des clients opérant dans les secteurs de la fabrication et des technologies de l'information.

« Tony a un incroyable palmarès de réussite sur nos marchés clés avec une vaste expérience de la conduite de la transformation numérique », a déclaré Andrew Waitman, CEO d'Assent. « Nous continuons de constater que les fabricants sont soumis à une importante pression due à l'évolution des réglementations qui exigent une visibilité sans précédent sur leurs chaînes d'approvisionnement. L'impressionnante expérience de Tony en matière de leadership nous permettra d'accélérer la prise de conscience et l'adoption de la gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement à un moment particulièrement critique. Ensemble, nous continuerons à renforcer notre position de leader sur le marché, à apporter une valeur exceptionnelle à nos clients et à alimenter la prochaine phase de croissance de notre entreprise ».

Ce recrutement intervient à un moment clé pour Assent. La solution PFAS de l'entreprise est rapidement adoptée par l'industrie car les pressions réglementaires visant à identifier les PFAS dans les chaînes d'approvisionnement continuent à se faire sentir.

« C'est un moment palpitant pour rejoindre l'équipe de direction d'Assent, car l'entreprise a une formidable occasion d'accroître sa part de marché en raison du besoin croissant de solutions de durabilité de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré M. Farinaro. « Je me réjouis de travailler avec l'équipe d'Assent, qui a pour but d'aider davantage de fabricants à gérer de manière proactive les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et à créer un avantage concurrentiel à long terme ».

Alors que la demande de conformité proactive augmente de façon à garantir que les fabricants de services complexes conservent leur accès au marché et atténuent les risques, Assent continue d'innover et d'élargir ses partenariats. Aujourd'hui, l'entreprise est au service de plus de 750 fabricants dans le monde grâce à ses solutions de durabilité de la chaîne d'approvisionnement.

Pour en savoir plus à propos d'Assent et de son équipe de direction, veuillez consulter le site suivant : www.assent.com/company/leadership/ .

À propos d'Assent Inc.

Assent fournit une solution de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement qui aide les fabricants du monde entier à répondre à leurs besoins en matière de conformité des produits et d'ESG. Fondée en 2010, l'entreprise aide les fabricants à collecter et gérer les données de la la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour répondre aux normes de produits écologiquement et socialement responsables. Grâce à une technologie de pointe et à une expertise réglementaire approfondie, Assent permet aux entreprises de collecter des données en parfaite conformité avec les réglementations et les normes sectorielles afin de gérer les risques, d'accélérer l'accès au marché et de favoriser des pratiques durables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.assent.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 avril 2024 à 09:15

