Déclaration du premier ministre à l'occasion du 75e anniversaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord





OTTAWA, ON, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) :

« Depuis 75 ans, l'OTAN constitue la pierre angulaire de la sécurité transatlantique. Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle réunit 32 pays autour du principe de défense collective, selon lequel nous sommes plus fort ensemble. En cet anniversaire important, nous célébrons l'Alliance et nos Alliés pour les contributions qu'ils apportent à la sauvegarde de la liberté, de la démocratie et de la primauté du droit.

« Le Canada compte parmi les pays qui ont fondé l'OTAN en 1949. Depuis, nous avons accru notre rôle au sein de l'Alliance en participant à presque toutes les opérations de l'OTAN. Que ce soit dans la foulée du violent effondrement de la Yougoslavie ou pour réagir aux événements tragiques du 11 septembre 2001, l'OTAN s'est mobilisée inlassablement. Aujourd'hui, avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède, la solidarité au sein de l'Alliance reste intacte.

« À partir de 2014, en réponse à l'agression illégale de l'Ukraine par la Russie et pour favoriser la sécurité et la stabilité en Europe centrale et en Europe de l'Est, l'OTAN a entrepris les plus vastes efforts de défense collective de notre génération. L'Ukraine se bat pour son territoire, sa culture et son droit à l'autodétermination, mais elle se bat aussi pour la démocratie, et l'OTAN lui apporte un soutien indéfectible. Pour appuyer nos Alliés sur le flanc est de l'OTAN, le Canada a déployé plus de 1?300 membres des Forces armées canadiennes en Europe dans le cadre de l'opération REASSURANCE, et nous nous engageons à augmenter considérablement ce nombre pour atteindre les 2?200, en renforçant ce qui était déjà la plus importante opération militaire active du Canada outre-mer.

« Aujourd'hui, le Canada est le septième plus important bailleur de fonds de l'Alliance, et nous savons qu'il reste du travail à faire. C'est pourquoi nous modernisons le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et réalisons d'importants investissements dans la Marine royale canadienne, l'Armée canadienne et l'Aviation royale canadienne, notamment par l'achat de nouveaux navires de guerre, d'aéronefs de patrouille maritime et de chasseurs F-35. Face aux menaces d'aujourd'hui et de demain, nous devons investir davantage dans les capacités de défense du Canada, et nous allons le faire. Nous contribuerons ainsi à ce que l'OTAN reste agile, forte et prête à agir.

« Les Canadiens savent qu'ensemble, nous sommes plus forts. Le Canada et l'OTAN défendront toujours la paix et la liberté. Aujourd'hui, j'encourage tous les Canadiens à se renseigner sur nos efforts de défense collective et à célébrer les contributions de l'OTAN à la sécurité. Au moment où nous soulignons les 75 ans de l'OTAN, réaffirmons notre volonté de renforcer l'Alliance et de défendre la liberté, la justice et la démocratie dans le monde. »

4 avril 2024 à 09:00

