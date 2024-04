Once For All s'apprête à acquérir Nalanda Global





Once For All (la « société »), un chef de file européen de la conformité de la chaîne d'approvisionnement et des solutions de sourçage durable pour l'environnement bâti, est heureux d'annoncer l'acquisition de Nalanda Global (« Nalanda »), une plateforme logicielle de gestion des risques et de la conformité de la chaîne d'approvisionnement leader en Espagne.

La transaction renforce la présence européenne de Once For All en Espagne et étoffe l'offre différenciée de sa plateforme technologique, en ajoutant de l'échelle et la capacité de fournir une gamme élargie de produits. À l'instar de Once For All, Nalanda exploite un réseau SaaS qui permet aux entrepreneurs de plusieurs industries de gérer la conformité des sous-traitants dans leur chaîne d'approvisionnement. Nalanda apporte également des solutions supplémentaires de conformité et de santé et de sécurité des travailleurs à l'éventail de produits Once For All.

Créé en 2000 par un groupe d'entreprises espagnoles de premier plan dans le secteur de la construction, Nalanda est basé à Madrid, en Espagne, et sa présence internationale s'étend actuellement à plus de dix pays d'Europe et d'Amérique latine. Ses solutions sont utilisées par de grandes entreprises dans une variété de secteurs liés à l'ingénierie, y compris la construction et la gestion des installations. Avec un réseau de plus de 1 000 entrepreneurs et 45 000 sous-traitants en décembre 2023, Nalanda compte l'une des plus grandes communautés numériques de fournisseurs au monde.

GTCR, un chef de file du capital-investissement, a acquis Once For All en 2023 en partenariat avec David Hornsby, CEO. PSG Equity, une société de capital de croissance qui s'associe à des sociétés de logiciels et de services technologiques, a acquis une participation majoritaire dans Nalanda en 2021. Dans le cadre de la transaction, qui devrait être finalisée dans les prochaines semaines, les fonds PSG conserveront une participation minoritaire dans l'entreprise combinée.

David Hornsby, CEO, Once For All, déclare :

« Nalanda est un fournisseur solidement établi avec une gamme de produits qui complète stratégiquement les nôtres, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'unir nos forces alors que nous poursuivons l'expansion de Once For All à travers l'Europe. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Nalanda au sein de Once For All et nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble. »

Juan Gil Rabadan, fondateur et CEO, Nalanda, déclare :

« Nalanda a suivi une trajectoire de transformation au cours des trois dernières années sous la propriété de PSG. Grâce à l'investissement dans les talents et les produits, aussi bien de manière organique que par le biais de fusacs, nous avons fait de Nalanda un leader de la gestion des risques et de la conformité de la chaîne d'approvisionnement en Espagne, avec une présence internationale grandissante. Nous sommes maintenant ravis de nous joindre à Once For All, avec qui nous partageons une vision commune pour soutenir l'environnement bâti à l'échelle mondiale. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec l'équipe Once For All et de continuer à investir dans l'innovation technologique et dans nos capacités pour servir nos clients. »

Mark Anderson, directeur général et responsable de la technologie, médias et télécoms, GTCR, déclare :

« Le regroupement de Once for All et de Nalanda contribue à placer l'entreprise sur une trajectoire de croissance future grâce à une offre paneuropéenne. La société combinée fournit une plateforme technologique de pointe et une gamme de produits différenciés pour répondre aux besoins critiques de la chaîne d'approvisionnement et de conformité de ses clients. Nous sommes heureux de nous associer à l'équipe PSG et nous anticipons un succès pérenne de l'entreprise. »

Dany Rammal, directeur général, PSG Equity, déclare :

« PSG est fier d'avoir participé à la création d'un champion des solutions logicielles basé en Espagne. Le succès de Nalanda témoigne de la vision de Juan Gil Rabadan et de l'engagement de toute son équipe à transformer la solution de la société en une offre exhaustive de gestion des risques et de la conformité de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes ravis d'avancer aujourd'hui aux côtés de GTCR, David Hornsby et toute l'équipe de direction de Once For All pour soutenir la croissance de l'entreprise combinée. »

À propos de Once For All

Once For All est un chef de file européen de la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement et des solutions de sourçage durable pour l'industrie de la construction. Nous aidons nos clients à identifier les opportunités de vente, à gérer les risques et la conformité, et à fournir des outils pour accroître l'efficacité de leurs chaînes d'approvisionnement. Once For All compte plus de 150 000 clients qui utilisent sa solution SaaS à code unique pour rechercher, trouver et évaluer de futures relations d'affaires basées sur les compétences, les métiers et les références ESG. Once For All gère l'un des plus grands ensembles de données ESG propriétaires à l'échelle mondiale. Leader du marché au Royaume-Uni et en France, Once For All compte plus de 400 employés et dispose également d'opérations en Belgique et en Allemagne. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.onceforall.com.

À propos de Nalanda Global

Créé en 2000, Nalanda est une plateforme espagnole de gestion des risques et de la conformité des fournisseurs. La société exploite un logiciel cloud intelligent pour connecter les entreprises et les fournisseurs via une plateforme numérique permettant un échange et une vérification fluides de la santé et de la sécurité, de la diligence raisonnable, de la validation des fournisseurs, des factures, des indicateurs ESG et d'autres informations commerciales, ainsi que des solutions conçues pour garantir la conformité avec l'accès des travailleurs et le temps de travail. Nalanda opère en Espagne, ainsi que dans plusieurs autres pays européens et latino-américains. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nalandaglobal.com.

À propos de GTCR

Créé en 1980, GTCR est une société de capital-investissement de premier plan qui a lancé The Leaders Strategytm, une solution permettant de s'associer à des leaders en gestion dans des domaines clés afin d'identifier, acquérir et développer des entreprises leader sur le marché grâce à une croissance organique et à des acquisitions stratégiques. GTCR se concentre sur les investissements de croissance transformatrice dans les entreprises des secteurs des services aux entreprises et aux particuliers, des services financiers et technologies connexes, des soins et technologies de santé, des médias et des télécommunications. Depuis sa création, GTCR a investi plus de 25 milliards de dollars dans plus de 270 entreprises, et la société gère actuellement 40 milliards de dollars en capitaux propres. Basé à Chicago, GTCR dispose également de bureaux à New York et West Palm Beach. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.gtcr.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de PSG Equity

PSG est une société de capital de croissance qui s'associe à des entreprises de logiciels et de services technologiques pour les aider à s'orienter durant les phases de croissance transformationnelle, à saisir des opportunités stratégiques et à constituer des équipes solides. Après avoir soutenu plus de 135 entreprises et géré 479 acquisitions complémentaires, PSG apporte une vaste expérience en investissement, une expertise approfondie dans les logiciels et la technologie, et un engagement indéfectible à collaborer avec les équipes de direction. Créé en 2014, PSG dispose de bureaux à Boston, Kansas City, Londres, Madrid, Paris et Tel-Aviv. Pour de plus amples renseignements à propos de PSG, visitez www.psgequity.com.

4 avril 2024 à 08:45

