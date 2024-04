Human Frontier Science Program : des bourses sont attribuées à 59 des scientifiques postdoctoraux les plus avant-gardistes de 28 pays





STRASBOURG, France, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pour favoriser la prochaine génération de recherche en sciences de la vie, 59 des meilleurs scientifiques émergents du monde de 28 pays ont remporté des bourses du Human Frontier Science Program (HFSP) de 2024.

« Le génie ne naît pas, il se cultive, a déclaré Guntram Bauer, directeur scientifique du HFSP. Le HFSP a toujours fortement soutenu la prochaine génération de pionniers par le biais de son programme de bourses, et les boursiers de 2024 sont extrêmement prometteurs. Nous sommes ravis de les aider à affiner leur expertise et à élargir leur vision. »

Les scientifiques postdoctoraux ayant obtenu une bourse du HFSP pour 2024-2027 sont originaires des pays suivants :

Argentine France Israël Slovénie Autriche Allemagne Italie Espagne Bolivie Grèce Japon Le Soudan Canada Inde Lituanie Taiwan Chine Indonésie Pays-Bas Royaume-Uni Colombie Iran Portugal États-Unis d'Amérique Finlande République d'Irlande Singapour Uruguay

Brochure en ligne répoertoriant les lauréats, par nationalité, laboratoires d'accueil et travaux forfaitaires :

Découvrez les lauréats des bourses HFSP 2024 et l' index par pays des boursiers .

À propos des prix HFSP :

Les bourses HFSP durent trois ans et fournissent en moyenne 200 000 USD au total. Les boursiers travaillent dans le laboratoire d'un scientifique hôte dans un pays différent de celui où ils ont obtenu leur doctorat.

Les bourses de longue durée du HFSP s'adressent aux candidats titulaires d'un doctorat dans un domaine biologique qui souhaitent se lancer dans un projet novateur dans le domaine des sciences de la vie. Les bourses interdisciplinaires s'adressent aux candidats titulaires d'un doctorat dans une discipline non biologique (physique, chimie, ingénierie ou informatique), mais qui souhaitent travailler sur un projet novateur dans le domaine de la biologie.

Parmi tous nos boursiers, nous recherchons des scientifiques qui forment des équipes collaboratives internationales, de préférence intercontinentales, qui n'ont jamais travaillé ensemble auparavant et qui s'engagent dans un travail sans données préliminaires.

Le Human Frontier Science Program a été créé en 1989 par les pays du G7 et la Commission européenne pour faire progresser la recherche et la formation internationales à la frontière des sciences de la vie. Ses objectifs sont de promouvoir la collaboration intercontinentale et la formation dans la recherche interdisciplinaire de pointe axée sur les sciences de la vie. Le HFSP reçoit le soutien financier des gouvernements ou des conseils de recherche de l'Australie, du Canada, de la France, de l'Allemage, de l'Inde, d'Israël, de l'Italie, du Japon, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de Singapour, d'Afrique du Sud, de la Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis, ainsi que de la Commission européenne. Depuis 1990, plus de 8 500 chercheurs de plus de 70 pays ont bénéficié d'une aide. Parmi eux, 29 boursiers du HFSP ont reçu le prix Nobel .

Le siège de l'International Human Frontier Science Program se trouve à l'adresse suivante

12 Quai Saint-Jean, 67000, Strasbourg, France.

www.hfsp.org | Téléphone : +33 (0)3 88 21 51 23 | @HFSP Twitter | page Facebook

Pour en savoir plus ou pour organiser des entretiens, contactez Rachael Bishop, rédactrice scientifique et éditrice ; e-mail : [email protected]

