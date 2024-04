Ministère de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi mettra en oeuvre la Stratégie touristique 2030 pour assurer la croissance durable de l'émirat en tant que destination touristique mondiale





La stratégie vise à attirer plus de 39 millions de visiteurs d'ici 2030 et le secteur du tourisme pour contribuer à hauteur de 90 milliards d'AED au PIB des Émirats arabes unis

La Stratégie de tourisme 2030 créera 178 000 nouveaux emplois, augmentera l'offre de chambres d'hôtel à 52 000 et fera passer le nombre de visiteurs internationaux pour une nuit ou plus à plus de 7 millions

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Son Altesse Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi et président du conseil exécutif d'Abu Dhabi, a approuvé la nouvelle stratégie de tourisme 2030 pour l'émirat. Mené par le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT d'Abu Dhabi), ce plan ambitieux marque une nouvelle ère d'expansion et de développement stratégique dans le secteur du voyage et du tourisme.

La stratégie vise à faire passer le nombre de visiteurs de près de 24 millions en 2023 à 39,3 millions d'ici 2030 (pour la nuit et le jour même), avec une croissance de 7 % sur 12 mois. En outre, il prévoit d'augmenter considérablement la contribution du secteur du tourisme et du voyage au PIB des Émirats arabes unis, la faisant passer d'environ 49 milliards de DEA en 2023 à 90 milliards de DEA par an d'ici 2030.

La stratégie générera environ 178 000 nouveaux emplois d'ici 2030, à mesure que l'ensemble de l'infrastructure touristique se développera pour répondre à cette demande. Elle prévoit de presque doubler le nombre de visiteurs internationaux séjournant une nuit ou plus, passant de 3,8 millions en 2023 à environ 7,2 millions en 2030, d'augmenter la disponibilité des chambres d'hôtel de 34 000 en 2023 à 52 000 d'ici 2030, et d'améliorer davantage le segment des maisons de vacances pour diversifier les options d'hébergement.

S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, président de DCT Abu Dhabi, a déclaré : « La Stratégie touristique 2030 marque un moment charnière dans le parcours transformateur d'Abu Dhabi, représentant un levier vital dans notre évolution continue. Mise en oeuvre aux côtés de nos principaux partenaires, la stratégie souligne notre engagement indéfectible à favoriser la croissance durable et le développement stratégique dans le secteur du voyage et du tourisme. Grâce à des initiatives soigneusement conçues qui ouvriront des possibilités économiques, amplifieront notre culture distinctive et amélioreront la proposition de valeur de l'émirat, nous jetons les bases d'un avenir dynamique et prospère qui transcende les générations. »

Favoriser la croissance durable à travers quatre piliers stratégiques

Pour atteindre les objectifs de la stratégie, 26 initiatives clés ont été identifiées sur quatre piliers stratégiques : l'offre et l'activation de la ville ; la promotion et le marketing ; l'infrastructure et la mobilité ; et le visa, l'octroi de licences et la réglementation. Ces piliers constituent le fondement de l'approche globale d'Abu Dhabi pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de tourisme et favoriser une croissance durable dans le secteur.

Les initiatives seront débloquées grâce à la vision collective de DCT Abu Dhabi, du Département du développement économique d'Abu Dhabi (ADDED), du Département des municipalités et des transports (DMT), de la Abu Dhabi Airports Company (ADAC), et d'autres acteurs clés du gouvernement et du secteur privé, qui jouent un rôle stratégique dans la concrétisation de la vision touristique d'Abu Dhabi.

Le premier pilier, Offre et activation de la ville, vise à améliorer davantage l'expérience globale des invités en dévoilant d'autres sites culturels, des parcs thématiques, des offres de vente au détail et de nouvelles chaînes hôtelières. Augmentation globale du calendrier des événements de l'émirat, qui comprend des concerts, des festivals et des événements familiaux tout au long de l'année. Le paysage de la restauration se diversifiera considérablement, offrant des options étendues, notamment l'introduction d'écoles culinaires et de programmes de formation.

DCT Abu Dhabi va également plus que doubler ses efforts de promotion et de marketing, en élargissant sa portée internationale de 11 à 26 marchés et en renforçant la synergie au sein de l'écosystème touristique d'Abu Dhabi. Il établira également des partenariats mondiaux stratégiques avec des médias et des marques bien connues pour des collaborations de haut niveau, créant ainsi du contenu convaincant et spécifique au marché à travers divers points de contact.

Le pilier Infrastructure et mobilité de la stratégie augmentera la disponibilité des chambres d'hôtel dans diverses catégories, y compris les options accessibles et de luxe, le glamping et les séjours à la ferme. Grâce à de précieuses collaborations, l'émirat est sur le point d'améliorer les routes, les transports publics et l'infrastructure, de simplifier les déplacements à l'intérieur de la ville et de stimuler l'afflux de visiteurs grâce à une capacité accrue de sièges de vol avec les compagnies aériennes locales et internationales.

Enfin, l'expérience des visiteurs et les activités commerciales du tourisme seront grandement améliorées grâce à la simplification des processus de visa, de délivrance de permis et de réglementation. En collaboration avec les organismes gouvernementaux compétents, l'amélioration des plateformes et des processus réduira les délais pour toutes les demandes et tous les permis, afin d'améliorer la facilité de faire des affaires et d'attirer des investissements.

Tirer parti du succès de 2023

En 2023, le secteur du tourisme d'Abu Dhabi a connu une augmentation remarquable, accueillant près de 24 millions de visiteurs. La hausse de 27 % du nombre de clients de l'hôtel et de 54 % du nombre de clients internationaux a stimulé l'économie avec une contribution d'environ 49 milliards d'AED au PIB des Émirats arabes unis.

Les arrivées en provenance de marchés internationaux clés tels que l'Inde, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et le Royaume d'Arabie saoudite ont joué un rôle central en 2023, tout comme les chiffres attirés par la gamme dynamique de plus de 150 événements de l'émirat, ses plages immaculées et ses paysages naturels, ainsi que ses sites culturels tels que Qasr Al Hosn, Qasr al Watan et la grande mosquée Sheikh Zayed, qui ont attiré plus de 8,7 millions de visiteurs. Les offres des musées, des festivals culturels et des expositions d'art ont attiré un nombre record de visiteurs à Louvre Abu Dhabi et à l'exposition d'art publique inaugurale Manar Abu Dhabi, soulignant la diversité de l'attrait de l'émirat.

Le nombre de visiteurs a été renforcé par une augmentation de 44 % des événements de RVMCE (réunions, voyages de motivation, conférences et expositions). Avec 960 000 délégués répartis dans 2 477 événements explorant les attractions et les options de restauration d'Abu Dhabi, le secteur de la restauration a connu une augmentation de 21 % des revenus. En outre, des événements de divertissement phares tels que le MOTN Festival et le Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, ainsi que des jalons culturels tels que le Festival Al Hosn et le Festival de Liwa, ont renforcé la position d'Abu Dhabi en tant que centre mondial des loisirs et du tourisme.

Le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, ce qui alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales plus larges d'Abu Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de fournir des solutions innovantes, et utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir la culture et les industries touristiques.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par le peuple, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous travaillons à améliorer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

