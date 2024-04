Xinhua Finance : La vitrine de l'innovation marque le premier concours de fabrication intelligente de Chongqing





CHONGQING, Chine, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Du 29 au 30 mars, Yongchuan, Chongqing, a été l'hôte du premier concours d'innovation en matière de fabrication de solutions d'intelligence, qui comprenait les finales et une conférence sur l'innovation. Après une période de compétition rigoureuse de trois mois, quatre équipes ont remporté le premier prix pour des solutions exceptionnelles dans leurs catégories respectives. Le concours a été segmenté en quatre volets principaux, soit l'amélioration des capacités de fabrication de base, l'optimisation des processus de production clés, l'assurance des ressources des éléments de base et l'innovation dans la technologie de détection intelligente.

Le thème du concours était « Explorer de nouvelles forces productives pour promouvoir une nouvelle industrialisation ? axée sur l'innovation et favorisant la fabrication intelligente ». Lors des finales du 29 mars, après des tournées et des débats tendus, le jury, composé d'experts techniques et d'experts de l'industrie, a choisi quatre premières places, huit secondes, douze troisièmes, seize mentions honorables et 38 prix d'excellence à partir d'un bassin initial de 80 solutions qui ont excellé lors des rondes préliminaires. Ces prix ont mis en lumière un ensemble de solutions novatrices, de pointe et évolutives qui sont sur le point d'accroître considérablement la capacité d'approvisionnement en solutions de fabrication intelligentes et de favoriser l'avancement de grande qualité du secteur manufacturier chinois.

Le site du concours, le district de Yongchuan à Chongqing, est stratégiquement positionné le long du principal corridor économique reliant Chengdu et Chongqing, les deux grandes puissances économiques de la Chine occidentale. Ce secteur est explicitement désigné par le gouvernement national comme un pôle manufacturier moderne et une pierre angulaire de la formation professionnelle dans toute la région. En accueillant cet événement, le district de Yongchuan est à l'avant-garde de la transformation numérique, avec l'objectif ambitieux de devenir un phare du développement numérique et innovateur dans l'axe économique de Chengdu-Chongqing.

3 avril 2024 à 16:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :