Le RQRA annonce le lancement de l'Association des résidences pour aînés du Canada (ARAC)





MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est heureux d'annoncer le lancement officiel de l'Association des résidences pour aînés du Canada (ARAC), une initiative visant à élever la voix des résidences pour personnes âgées à travers le pays. En partenariat avec des associations similaires telles que l'Ontario Retirement Communities Association (ORCA), l'Alberta Seniors and Community Housing Association (ASCHA) et en Colombie-Britannique BC Care Providers Association et EngAgeBC, nous unissons nos forces pour créer un environnement favorable au développement et au maintien des résidences pour aînés au Canada.

Ensemble, nous nous engageons à mettre en lumière les défis auxquels sont confrontées les résidences pour aînés et à promouvoir des actions qui favorisent leur pérennité. Nous avons la volonté de travailler avec le gouvernement fédéral, les différents ministères, les sociétés d'État et d'autres intervenants pertinents pour mettre en place des mesures qui soutiennent les résidences pour aînés dans leur mission d'offrir un environnement sûr et de qualité aux personnes âgées.

Dans le cadre de notre engagement, nous avons identifié les priorités suivantes :

Réaffirmer le rôle des résidences pour aînés dans le continuum des services de logement, de soins et de soutien aux personnes âgées.

Plaider en faveur de politiques fiscales abordant la question de l'accessibilité financière des aînés vivant en résidence.

Contribuer aux stratégies fédérales en matière d'immigration pour faciliter l'accès à la main-d'oeuvre.

Plaider pour des politiques fédérales facilitant et atténuant les obstacles à l'investissement en résidences pour aînés.

« C'est avec un grand enthousiasme que nous lançons cette association », déclare Marc Fortin, PDG du RQRA. « Pendant de nombreuses années, le RQRA a oeuvré pour une telle initiative à l'échelle canadienne, et nous sommes ravis de voir ce projet devenir une réalité. »

Pour en savoir plus sur l'Association des résidences pour aînés du Canada et pour rester informé des dernières actualités, veuillez visiter le site de l'ARAC à l'adresse suivante : https://csla-arac.ca/fr/.

À propos du Regroupement québécois des résidences pour aînés

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de représenter et de regrouper les résidences privées pour aînés au Québec, afin d'offrir aux aînés la qualité de vie qu'ils méritent. Le RQRA regroupe près de 800 membres, résidences privées pour aînés, totalisant 103 000 (76%) des 135 000 unités en RPA que compte le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

SOURCE Regroupement québécois des résidences pour aînés

3 avril 2024 à 15:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :