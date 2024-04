2,0 M$ accordés au Réseau des CCTT - Synchronex pour relever le Grand défi de la décarbonation du Québec





QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le Réseau des Centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) - Synchronex contribuera à relever le Grand défi de la décarbonation du Québec. Ce soutien gouvernemental, découlant de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (2022-2027) du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, appuie la réalisation d'initiatives retenues au terme d'un appel de projets lancé en 2022 et vise à apporter des solutions innovantes pour répondre à de grands défis de société.

À terme, les objectifs du volet Développement du Défi sont d'établir un portrait réel des capacités énergétiques du Nord-du-Québec pour être en mesure d'identifier et de réaliser des projets pilotes, des preuves de concept et des prototypes pouvant être déployés sur le territoire nordique québécois, le tout en partenariat avec les communautés locales.

« L'enjeu majeur du Nord-du-Québec réside au niveau de l'émission des GES et des capacités de production dans cette région possédant une géographie vaste et éloignée, caractérisée par un faible nombre de connexions routières et une dispersion des communautés. Le Réseau des CCTT - Synchronex et ses membres sont fiers de pouvoir contribuer, encore une fois, au développement de solutions efficaces et adaptées aux réalités complexes d'aujourd'hui. » déclare Michel Lesage, président-directeur général du Réseau des CCTT - Synchronex.

En synergie avec le FRQNT responsable d'une première phase du défi servant à mettre à jour, entre autres, les connaissances scientifiques, technologiques, sociales et réglementaires,le Réseau des CCTT - Synchronex s'assura, notamment en collaboration avec les CCTT de l'Escouade Énergie, de l'arrimage des travaux relevant des volets Recherche fondamentale et Développement du Défi pour en favoriser la complémentarité et l'impact optimal.

Ces projets devront être réalisés dans une perspective de décarbonation des écosystèmes énergétiques régionaux nordiques (EERN). La pérennité de ces écosystèmes est essentielle pour garantir la sécurité en services de base, améliorer l'accessibilité territoriale pour faciliter le développement économique et mettre en valeur le territoire nordique.

« La participation de l'Escouade Énergie est cruciale à l'évaluation des enjeux de transition et d'autonomie énergétique. Les actions des CCTT seront concentrées sur des études de faisabilité, des preuves de concept et de prototypage en partenariat avec les parties prenantes. » mentionne Étienne Dansereau, directeur des programmes et mutualisation du Réseau des CCTT - Synchronex.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2?400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

À propos de l'Escouade Énergie

L'Escouade Énergie du Réseau des CCTT catalyse les ressources, les équipements et l'expertise multidisciplinaire de plus de 20 CCTT en transition énergétique afin d'offrir des solutions intégrées et novatrices qui répondent aux besoins des entreprises d'ici. L'Escouade Énergie travaille avec les entreprises afin d'atteindre les cibles de diminution des émissions de gaz à effet de serre du Québec et de faciliter la transition vers une économie plus sobre en carbone.

