3,26 millions pour les municipalités et MRC engagées en faveur des aînés





QUÉBEC, le 3 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, est fière d'annoncer qu'à la suite des appels de projets pour 2023-2024 dans les deux volets du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), une aide financière totalisant 3,26 millions $ sera octroyée.

Ce soutien financier est un autre geste concret du gouvernement du Québec afin d'accroître la participation active des personnes aînées au sein de leur communauté et de concrétiser la vision d'une société pour tous les âges, dans un contexte de vieillissement de la population.

Le Programme de soutien à la démarche MADA vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de favoriser le vieillissement actif et le maintien à domicile des personnes aînées.

Volet 1 - Soutien à la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés

Pour le volet 1, l'aide financière octroyée totalise près de 2,1 millions $. Les projets retenus permettent de soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent mettre en place ou mettre à jour une politique et un plan d'action favorables aux personnes aînées. C'est à l'issue de consultations auprès de leur population aînée que la ville adopte des mesures qui répondent aux besoins exprimés.

Parmi les 170 municipalités et MRC dont les projets ont été sélectionnés, 13 projettent d'élaborer une première politique et un premier plan d'action MADA, tandis que 157 feront la mise à jour de politiques et de plans d'action MADA existants.

Volet 2 - Soutien à la mise en oeuvre de plans d'action en faveur des aînés

Pour le volet 2, l'aide financière octroyée totalise 800 000 $. Les projets retenus proviennent de 10 MRC qui bénéficieront d'une aide financière pour l'embauche d'un coordonnateur ou une coordonnatrice MADA, sur une durée maximale de trois ans. Cette personne joue un rôle pivot dans son milieu, notamment pour coordonner la mise en oeuvre et le suivi des plans d'action de son territoire, encourager la mobilisation et le réseautage des acteurs clés ainsi que l'adoption des meilleures pratiques favorisant l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées.

Avec ces 10 nouveaux projets, le Québec comptera 21 coordonnateurs MADA, répartis dans 11 régions.

Citation :

« Je suis très heureuse de constater l'engagement et la volonté des municipalités du Québec à poser des gestes concrets pour s'adapter au vieillissement de la population. C'est une priorité pour notre gouvernement de les soutenir et de les accompagner dans la mise en place d'actions qui encouragent la participation active des personnes aînées au sein de leur communauté. L'apport de ces dernières dans notre société est précieux et nous avons tout intérêt, collectivement, à lever les barrières entre les générations. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Rappelons que l'appel de projets pour le volet 1 a été tenu du 14 août au 13 octobre 2023. L'appel de projets pour le volet 2 s'est déroulé du 14 août au 1 er décembre 2023.





décembre 2023. À ce jour, plus de 1000 municipalités et MRC rejoignant 94,7 % de la population québécoise se sont engagées dans une démarche MADA, faisant du Québec la société la plus avancée au monde dans l'application de l'approche «?amie des aînés?» prônée par l'Organisation mondiale de la Santé.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le soutien gouvernemental aux municipalités qui agissent pour le bien-être des personnes aînées ou pour consulter la liste des projets financés pour l'année 2023-2024 : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/municipalite-amie-des-aines/projets-finances.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

3 avril 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :