ENNOVI présente un nouveau processus de production de circuits flexibles pour la connectivité basse tension dans les systèmes de contact des cellules de batteries de véhicules électriques





La nouvelle capacité de circuit flexible découpé (FDC) de qualité automobile offre aux ingénieurs une option de câblage plus durable pour les nouvelles conceptions de batterie, sans compromis sur la performance.

SINGAPOUR, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- ENNOVI , partenaire de solutions d'électrification de la mobilité, présente une méthode plus avancée et plus durable de production de circuits flexibles pour les signaux basse tension dans les systèmes de contact des cellules de batteries de véhicules électriques (VE). Bien que les circuits imprimés flexibles (FPC) soient souvent utilisés dans ces systèmes, ils constituent le composant le plus coûteux de l'assemblage actuel du collecteur. La technologie des circuits flexibles découpés (FDC) d'ENNOVI offre une solution plus rentable et plus durable, avec moins de procédures de fabrication et une production continue de bobine à bobine plus rapide.

En général, les FPC sont fabriqués à l'aide d'un processus de photolithographie par lots en plusieurs étapes pour graver les traces de cuivre du circuit flexible. Ce processus de production utilise des produits chimiques corrosifs qui dissolvent le cuivre indésirable. En outre, il faut beaucoup de temps et d'énergie pour extraire les déchets de cuivre des produits chimiques, ce qui rend difficile un recyclage efficace. Le processus de découpage permet de recycler instantanément le cuivre, ce qui le rend préférable à la gravure chimique.

Contrairement aux FPC, dont la taille est limitée à 600 x 600 mm, les FDC n'ont aucune restriction de longueur puisqu'ils sont fabriqués de bobine à bobine. Sous certaines conditions de conception, le FDC offre des caractéristiques de performance similaires à celles des FPC. Ces résultats ont été confirmés par des essais internes rigoureux portant sur les dimensions, les chocs thermiques, la résistance à la trace, l'élévation de température, la résistance d'isolation et la haute tension.

« L'adoption de la capacité FDC pour les circuits flexibles s'aligne sur notre vision qui consiste à sortir des sentiers battus en créant une chaîne de valeur durable pour les batteries des véhicules électriques, explique Gustavo Cibrian, chef de produit, systèmes énergétiques, chez ENNOVI. Nos efforts permettent à ENNOVI de proposer aux fabricants de batteries une solution de conception d'ACC qui équilibre leurs impératifs en termes de coûts, de délais et de performances. Elle leur permet de concevoir en respectant le budget. »

Pour plus d'informations sur la compétence FDC d'ENNOVI, veuillez consulter le site https://ennovi.com/fdc-technology/

À propos de ENNOVI :

ENNOVI, partenaire des solutions d'électrification de la mobilité, est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées d'interconnexion et de systèmes de haute précision pour les véhicules électriques. L'entreprise est entièrement dédiée au marché de la mobilité et possède l'agilité nécessaire pour répondre rapidement aux besoins des équipementiers de véhicules électriques, qu'il s'agisse de produits, de processus ou de fabrication, et ce, à l'échelle mondiale. ENNOVI accélère la réalisation des idées et des exigences des clients du marché des véhicules électriques grâce à des compétences de bout en bout dans les domaines des plateformes de batteries, de l'alimentation et de l'interconnexion des signaux. ENNOVI, dont le siège social se trouve à Singapour, compte plus de 10 000 employés répartis sur 15 sites dans le monde, où toutes ses activités sont socialement responsables et ont un impact minimal sur l'environnement. ENNOVI. Électrifier plus rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site www.ennovi.com .

Contacts presse :

ENNOVI

Selvan Wilhelm

[email protected]

Contact de l'agence :

Publitek États-Unis

Erin McMahon

[email protected]

Publitek Allemagne

Carsten Otte

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2376514/ENNOVI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2236926/4625005/ENNOVI_Logo.jpg

3 avril 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :