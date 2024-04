Nouvelle feuille de route au service de la décarbonation du système de santé canadien : des économies de 26 milliards de dollars prévues d'ici 2050





MONTRÉAL, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'atteinte de l'objectif zéro émission dans le secteur de la santé canadien en 2050 permettrait de réaliser des économies majeures qui s'élèveraient à 26 milliards de dollars. C'est ce que conclut l'analyse à haut niveau d'un rapport Dunsky Énergie + Climat, préparé grâce au soutien financier la Fondation AMC et en collaboration avec l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ).



Les estimations à haut niveau du rapport ont permis d'établir une feuille de route de décarbonation pour le secteur de la santé au Canada et dévoilent que 8 milliards de dollars seront requis d'ici 5 ans, pour un total de 34 à 45 milliards de dollars jusqu'en 2050. Cet investissement permettrait non seulement de répondre aux cibles établies, mais positionnerait également le Canada comme chef de file de la transition climatique, en plus d'être bénéfique à la santé de la population canadienne.

La décarbonation des bâtiments pourrait générer des économies de l'ordre de 24 milliards de dollars pour l'ensemble de la période 2024-2050, tandis que l'électrification du parc de véhicules permettrait d'économiser 1,6 milliards de dollars. Sur la même période, on compterait une réduction de 77 Mtonnes de GES. Ceci est sans compter la réduction du besoin de soins liés aux changements climatiques. Les recommandations formulées visent les bâtiments, les véhicules et les émissions indirectes.

Parmi les recommandations clés du rapport :

Une réduction de 40 % de la consommation d'énergie dans les bâtiments, autant électrique avec l'installation de l'éclairage DEL, que thermique avec la récupération de chaleur;

L'élimination des énergies fossiles au profit d'appareils électriques efficaces principalement, et en plus petite proportion de la biomasse et du GNR;

L'électrification progressive et complète des ambulances et du parc de véhicules routiers de la santé d'ici 2050.



« La Fondation AMC est fière de soutenir la discussion entourant la décarbonation du système de santé canadien, » affirme Allison Seymour, Présidente de la Fondation AMC. « Le secteur des soins de santé doit donner l'exemple et agir à titre de chef de file en matière d'efficacité énergétique au Canada et ailleurs dans le monde. Ce rapport est un pas dans la bonne direction et aidera les décideurs à accélérer la transition climatique grâce à ses objectifs clairs et atteignables. »

Une feuille de route qui encourage le Canada à respecter ses engagements

Le secteur de la santé à lui seul est actuellement responsable de près de 5 % des émissions de GES au Canada. En mai 2022, le ministre de la Santé du Canada, Mark Holland, s'est engagé à ce que le secteur atteigne l'objectif zéro émission au plus tard en 2050.

En décembre 2023, le Canada s'est rangé aux côtés de partenaires mondiaux pour approuver la Déclaration de la COP28 sur le climat et la santé. En souscrivant à cette déclaration, le Canada s'engage, entre autres, à promouvoir des mesures visant à réduire les émissions et les déchets dans le secteur de la santé, notamment en élaborant des plans d'action et des objectifs de décarbonation au niveau national.

Les recommandations formulées dans le rapport sont en adéquation avec les engagements du gouvernement du Canada et fournissent des solutions tangibles pour atteindre les cibles climatiques dont le Canada s'est doté, notamment pour les bâtiments de l'État ainsi que pour son parc de véhicules. Tout délai de mise en oeuvre ne fera qu'accentuer l'importance des efforts requis par la suite.

« Si le gouvernement souhaite respecter ses engagements et devenir un chef de file dans la protection de la santé des Canadiennes et des Canadiens tout en faisant sa juste part à l'échelle mondiale vis-à-vis de ses émissions de GES, il est nécessaire de financer les mesures du rapport sans tarder, » ajoute Cyril Frazao, directeur santé et climat à l'ASPQ.

À propos de Dunsky Énergie + Climat

Dunsky est fier de soutenir les principaux acteurs ? gouvernements, entreprises d'énergie, grandes corporations et autres ? dans leurs démarches pour accélérer la transition énergétique de façon efficace et responsable. Forte d'une équipe de près de 60 professionnel.le.s, Dunsky oeuvre dans les domaines des bâtiments, de la mobilité, de l'industrie et de l'énergie. Basés au Québec avec des bureaux à Toronto et Vancouver notamment, nous appuyons nos clients de deux façons : par l'analyse rigoureuse des opportunités (techniques, économiques et commerciales) et par la conception ou l'évaluation de stratégies (plans, programmes et politiques) pour en assurer le déploiement.

À propos de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L'ASPQ regroupe citoyen·nes et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d'une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s'appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à toutes et tous, s'assure aussi de les garder en santé par la prévention. Pour plus de détails : aspq.org.

À propos de la Fondation AMC

Créée en 2005, la Fondation AMC est un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée dont l'unique membre est l'Association médicale canadienne. Elle verse des dons importants à des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés et à des donataires reconnus qui contribuent à promouvoir l'excellence en santé.

Contact

Véra Ferret, Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 ? Courriel : [email protected]

3 avril 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :