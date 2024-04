Portfoliobox lance une nouvelle version et présente des outils professionnels pour les créatifs





STOCKHOLM, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- Portfoliobox est heureux d'annoncer une mise à jour majeure pour 2024, apportant un tas de nouvelles fonctionnalités pour aider les artistes, les photographes et les designers à gérer leurs activités en ligne en un seul endroit. Cette mise à jour simplifie la création d'un site web, la vente de travaux et la gestion de tâches commerciales telles que l'établissement de factures, le paiement par mobile et la prise de rendez-vous.

Une image de marque simple et professionnelle

Se créer une image professionnelle en ligne est essentiel pour les créatifs, mais peut s'avérer délicat. Avec sa nouvelle mise à jour, Portfoliobox facilite cette tâche. « Nous avons remarqué que le coût de possession d'un nom de domaine et d'une adresse e-mail professionnelle augmentait, ce qui rendait les choses plus difficiles pour les créatifs, a expliqué Hamid Abouei, directeur général de Portfoliobox. Nous avons donc décidé d'inclure un nom de domaine et une adresse e-mail personnalisés gratuitement dans notre forfait premium. Nous pensons que tout le monde devrait pouvoir avoir l'air professionnel en ligne sans que cela coûte cher. »

Ce changement est important, car il permet aux créatifs d'avoir une apparence soignée et professionnelle sans coûts supplémentaires et en toute simplicité. Tout, du site web à l'adresse e-mail, fonctionne de façon parfaitement fluide, ce qui permet aux artistes de se concentrer sur leur travail au lieu de se soucier de leur présence en ligne.

De nouveaux outils professionnels pour la vente et la réservation

Portfoliobox ne se contente pas d'embellir les sites web. La mise à jour 2024 apporte également des outils qui permettent aux créatifs de vendre leur travail et leurs services en toute simplicité. « Nous voulons aider les créatifs à gagner de l'argent grâce à leur passion, qu'ils vendent des oeuvres d'art, des séances de photographie ou des services de design », a précisé M. Hamid.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, les créatifs peuvent :

Envoyer facilement des factures et des devis et être payés en ligne.

Vendre leurs produits et services sans effort...

Planifier des rendez-vous ou vendre des billets pour des événements sans stress.

Et le mieux dans tout ça ? Ces services sont proposés à un prix très abordable de 12,50 $ par mois, ce qui fait de Portfoliobox un excellent choix pour les créatifs, à toutes les étapes de leur carrière.

À propos de Portfoliobox

Portfoliobox est une plateforme suédoise qui aide les créatifs à créer leurs propres sites web et à gérer leurs activités en ligne sans avoir besoin de rien d'autre. Elle propose trois forfaits différents, à partir de seulement 3,50 $ par mois, ce qui la rend à la fois puissante et économique pour les artistes qui cherchent à développer leur présence en ligne.

Avec sa dernière mise à jour, Portfoliobox continue de soutenir la communauté créative en rendant le monde numérique un peu plus facile à aborder, permettant aux créatifs de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : créer.

Contact :

Leart Aliu

[email protected]

+46734145084

