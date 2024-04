Présentation du New York Golf Club et de sa liste de joueurs





Cohen Private Ventures (CPV), le bureau de gestion de patrimoine de Steven A. Cohen, est fier de dévoiler officiellement le New York Golf Club (NYGC) et sa liste de quatre joueurs du PGA TOUR, dont Rickie Fowler, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick et Cameron Young, originaire de New York, avant la saison inaugurale 2025 du TGL présentée par SoFi.

New York est synonyme de classe mondiale, et sa scène de golf ne fait pas exception. Imprégné de l'histoire de ce sport, avec certains des parcours les plus grands et les plus emblématiques du monde, le NYGC est prêt à s'appuyer sur son riche héritage du golf et à redéfinir ce que signifie être un club de golf représentant une ville connue pour sa réinvention constante. Le NYGC se réjouit de représenter la région des trois États dans cette version innovante et accessible du sport.

« Les New-Yorkais attendent et méritent ce qu'il y a de mieux, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée que quatre des meilleurs joueurs du monde servent de prolongement à la culture florissante du golf et du sport de notre ville et de notre région », déclare Steve Cohen, propriétaire du NYGC et des Mets de New York. « Le dévouement inébranlable de Rickie, Xander, Matt et Cameron pour le sport, leur palmarès et leur passion pour la victoire sont incontestables, et nous avons hâte de les voir s'affronter sur cette toute nouvelle scène du golf. »

NOM ET LOGO DE L'ÉQUIPE

La ville de New York est la plus grande ville du monde, et le NYGC accepte le privilège et la responsabilité qui viennent avec la représentation des cinq quartiers et des communautés environnantes. Le NYGC s'appuiera sur notre héritage sportif et du golf de classe mondiale pour créer une équipe dont les supporters new-yorkais pourront être fiers.

Le logo du NYGC s'inspire de l'oiseau de l'État de New York, le Merlebleu de l'Est. Ces oiseaux se rencontrent généralement là où les forêts rencontrent les champs, et en particulier sur les parcours de golf. Notre logo représente un club de golf dynamique en forme d'aile avec quatre traits, un pour chacun de nos joueurs. Le cercle rend hommage aux cercles de nos cartes de score et au cercle emblématique du métro de New York.

RENCONTRE AVEC LES JOUEURS

Fowler est l'un des joueurs les plus populaires du PGA TOUR. Depuis qu'il est devenu professionnel en 2009, il a remporté 10 victoires professionnelles, dont le 2015 PLAYERS Championship. Son titre le plus récent a été remporté lors de la 2023 Rocket Mortgage Classic en juillet. Fowler apporte une riche expérience du golf d'équipe en tant que vétéran de cinq équipes américaines de la Ryder Cup, de trois équipes américaines de la Presidents Cup, d'une équipe de la World Cup, de la Walker Cup et de la Palmer Cup depuis qu'il est joueur amateur. Il a également représenté les États-Unis aux Jeux olympiques de 2016.

« Je suis ravi de rejoindre le New York Golf Club pour la saison inaugurale du TGL », déclare Fowler. « C'est une opportunité incroyable de représenter l'une des plus grandes villes du monde et j'ai hâte de participer à la compétition en 2025. »

Schauffele, actuellement n° 5 au classement mondial officiel du golf, a été un joueur du top 10 mondial pendant la majeure partie des cinq dernières années et s'est régulièrement classé dans le Top 10 des championnats majeurs. Depuis qu'il est passé professionnel en 2015, il a enregistré sept titres du PGA TOUR, deux victoires sur le DP World Tour et une médaille d'or olympique à Tokyo. Il a été nommé recrue de l'année du PGA TOUR en 2016-2017 et a représenté les États-Unis dans deux équipes de la Presidents Cup et deux équipes de la Ryder Cup.

« J'ai fondé ma carrière sur la base d'un travail acharné, d'un courage et d'une détermination qui ne pourraient pas mieux refléter les habitants de New York », déclare Schauffele. « C'est un véritable honneur de faire progresser le jeu et de représenter cette ville incroyable. »

Fitzpatrick est devenu le premier champion majeur d'Angleterre depuis 2016 lorsqu'il a remporté l'U.S. Open 2022 au Country Club de Brookline, dans le Massachusetts, rejoignant Jack Nicklaus en tant que seuls joueurs à avoir remporté un U.S. Open et un U.S. Amateur au même endroit. Depuis qu'il est passé professionnel en 2014, Fitzpatrick a remporté deux titres du PGA TOUR et huit victoires internationales, et a représenté l'Angleterre dans trois équipes européennes de la Ryder Cup. Il a remporté sa victoire la plus récente sur le PGA TOUR lors du RBC Heritage en avril 2023.

« Travailler avec l'équipe de Cohen Private Ventures sur le lancement du New York Golf Club a été une expérience incroyable », déclare Fitzpatrick. « New York est l'une des plus grandes villes du monde et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de continuer à approfondir mon rapport avec cette ville. »

Young, qui est originaire de New York, devient rapidement un favori des fans sur le PGA TOUR. En 2022, Young a remporté le titre de débutant de l'année en devenant le septième joueur depuis 1980 à terminer cinq fois deuxième en une saison, avec notamment une deuxième place à l'Open Championship et une troisième place ex æquo au PGA Championship. Il a fait ses débuts dans l'équipe de la Presidents Cup en 2022. Le père de Cameron, David Young, a récemment pris sa retraite après plus de 20 ans en tant que Head Golf Professional du Sleepy Hollow Country Club.

« Ayant grandi à New York et appris à jouer à Sleepy Hollow, l'opportunité de représenter le New York Golf Club est surréaliste », déclare Young. « Aux côtés de Rickie, Xander et Matt, je suis persuadé que nous formerons une équipe très compétitive lors de la prochaine saison du TGL. »

2 avril 2024

