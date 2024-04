Taiga annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'année 2023





Production de 417 véhicules au cours du quatrième trimestre 2023, soit 1 056 véhicules produits sur l'ensemble de l'année 2023

Revenus de 6,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2023 et de 16,1 millions de dollars au cours de l'année complète 2023

de 16,1 millions de dollars au cours de l'année complète 2023 Déploiement du modèle de vente omnicanal amélioré avec une distribution sur les marchés internationaux clés des Émirats arabes unis et de l'Amérique du Sud

Production à volume élevé des plateformes optimisées de la motomarine OrcaMC Performance et de la motoneige NomadMC, pour atteindre un seuil de plus de 50 unités produites par semaine dans les deux gammes de produits

MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX : TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023.

Taiga a déclaré 16,1 millions de dollars provenant de la vente de 592 véhicules au cours de l'ensemble de l'année 2023 et 6,1 millions de dollars provenant de la vente de 242 véhicules au cours du quatrième trimestre se terminant le 31 décembre 2023. La production de motoneiges Nomad a commencé en novembre 2023 pour la saison d'hiver 2023/2024.

Au cours du trimestre, Taiga a continué à bâtir ses canaux de vente et a commencé la distribution de ses véhicules dans les marchés internationaux d'Amérique du Sud et des Émirats arabes unis, parallèlement au développement continu de son réseau de Fournisseurs de Services Taiga (« FST ») qui comptait 40 emplacements à travers le Canada et les États-Unis au 31 décembre 2023. Pour accélérer encore sa pénétration de marché et mieux soutenir les clients dans leurs marchés locaux, la Société a l'intention de faire évoluer son modèle omnicanal en ajoutant les ventes par l'intermédiaire de concessionnaires à son modèle de distribution et de vente directe aux consommateurs.

Mises à jour opérationnelles du quatrième trimestre 2023

Production de 417 véhicules, dont 243 motomarines Orca Performance et 174 motoneiges Nomad.

Vente et livraison de 242 véhicules, dont 119 motomarines Orca et 123 motoneiges Nomad.

Niveau de précommandes de 2 442 au 31 décembre 2023, la Société s'efforçant de maintenir un niveau de précommandes et un pipeline de ventes alignés à son plan de production. 1

Croissance du réseau de Fournisseurs de Services Taiga (FST) en 2023, avec 30 FST enrôlés au 31 décembre 2023, et couvrant 40 emplacements en Amérique du Nord.

couvrant 40 emplacements en Amérique du Nord. Premières livraisons internationales aux Émirats arabes unis et en Amérique du Sud ainsi que les premières livraisons de motoneiges à plusieurs opérateurs de flottes en Suède.

Production à volume élevé des plateformes optimisées de la motomarine Orca Performance et de la motoneige Nomad, pour atteindre un seuil de plus de 50 unités produites par semaine dans les deux gammes de produits.

Lancement de sa nouvelle Application mobile infonuagique, améliorant l'expérience des consommateurs et consolidant davantage Taiga en tant que leader technologique dans l'industrie du tout-terrain.

Faits saillants financiers du quatrième trimestre 2023 (Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens)

Revenus de 6,1 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2023, contre 1,4 million de dollars au quatrième trimestre 2022.

Coût des ventes de 15,6 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2023, contre 17,1 millions de dollars au cours du quatrième trimestre 2022.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) (nettes de crédits d'impôt) ont augmenté pour atteindre 3,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 2,0 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.

Les frais généraux et administratifs ont augmenté à 6,2 millions de dollars, contre 4,9 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre 2022.

Les frais de vente et de marketing de 1,0 million de dollars sont restés relativement stables, tels qu'au quatrième trimestre 2022.

La perte nette pour la période a diminué à 22,2 millions de dollars, contre 23,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.

Faits saillants financiers de l'exercice 2023 (Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens).

Revenus de 16,1 millions de dollars enregistrés au cours de l'année 2023, contre 3,2 millions de dollars enregistrés en 2022.

Coût des ventes de 43,0 millions de dollars enregistré au cours de 2023, contre 29,2 millions de dollars enregistrés en 2022.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) (nettes de crédits d'impôt) ont augmenté pour atteindre 15,4 millions de dollars, contre 9,4 millions de dollars en 2022.

Les frais généraux et administratifs ont augmenté à 20,9 millions de dollars, contre 19,8 millions de dollars en 2022.

Les frais de vente et de marketing sont passés de 4,3 millions de dollars en 2022 à 5,1 millions de dollars en 2023.

La perte nette pour 2023 a augmenté pour atteindre 72,5 millions de dollars, contre 59,5 millions de dollars en 2022.

Les acquisitions d'immobilisations corporelles ont diminué à 11,4 millions de dollars, contre 12,1 millions de dollars en 2022.

Trésorerie et équivalents de trésorerie de 5,3 millions de dollars au 31 décembre 2023, contre 22,8 millions de dollars au 31 décembre 2022.

L'inventaire a augmenté pour atteindre 33,2 millions de dollars au 31 décembre 2023, contre 20,8 millions de dollars au 31 décembre 2022.

Priorités pour 2024

Après avoir réalisé d'importants investissements en 2022-2023 pour le lancement de nouveaux produits et pour soutenir l'accélération rapide de la production de la Société, Taiga se concentre désormais sur la rentabilité pour l'ensemble de ses opérations et sur le déploiement de son modèle de vente omnicanal afin de soutenir une croissance durable. Compte tenu du contexte économique actuel et de l'hiver exceptionnellement doux qui a affecté négativement le secteur de la motoneige, Taiga prend présentement plusieurs mesures pour ajuster ses opérations afin de mieux s'aligner sur un calendrier de production saisonnier adapté au modèle de vente aux concessionnaires. En conséquence, la Société a annoncé aujourd'hui qu'elle mettait temporairement en pause la production de ses véhicules et qu'elle réduisait temporairement ses effectifs d'environ 70 personnes. De plus, Taiga s'engage à réduire sa charge d'exploitation en 2024, y compris en prenant des mesures appropriées pour adapter l'organisation à la réalité actuelle du marché ainsi qu'en préservant l'accent de la Société sur l'augmentation des revenus des ventes.

Dernièrement, compte tenu de la période de transition dans laquelle se trouve actuellement Taiga, ainsi que des circonstances opérationnelles, commerciales et financières globales actuelles, la Société n'a pas l'intention de fournir des orientations prospectives, des perspectives de production ou de vente à l'égard de l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 ou de toute autre période ultérieure.

Les investisseurs devraient lire dans leur intégralité les documents d'information annuels 2023 de la Société déposés le 2 avril 2024, y compris, mais sans s'y limiter, le rapport de gestion annuel 2023 et la notice annuelle 2023.

Taiga ne tiendra pas de conférence téléphonique pour discuter de ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2023. Les analystes et les investisseurs peuvent contacter le chef de la direction financière de Taiga en écrivant à [email protected].

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus de renseignements, visitez www.taigamotors.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'information sur nos objectifs et les stratégies pour atteindre ces objectifs, les activités, résultats financiers et conditions attendus de la Société, les attentes relativement aux tendances du marché, les taux de croissance de la Société, les objectifs et stratégies futurs de la Société pour atteindre ces objectifs, de même que toute information sur nos croyances, plans, attentes, anticipations et intentions.

Ces informations prospectives se reconnaissent à l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « prévoir », « projeter », « croire » et « continuer », ainsi que la forme négative de ces termes et des termes similaires, y compris des références à des suppositions, même si toute information prospective ne contient pas nécessairement ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses affaires, activités, perspectives et risques à un moment précis dans le contexte de développements passés et futurs possibles. Par conséquent, le lecteur est prié de noter que ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

Nous attirons votre attention sur la section « Situation financière » du rapport de gestion de la Société pour l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2023, ainsi qu'à la note 2 de nos états financiers consolidés qui indique l'existence d'une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la Société de poursuivre son exploitation. La capacité de la Société de poursuivre ses activités, tant durant le prochain trimestre que durant les 12 prochains mois, et malgré l'annonce précédente en mars 2024 à l'effet que Exportation et développement Canada a accepté d'augmenter sa facilité de crédit existante offerte à Taiga et que la Société a été capable de tirer un montant supplémentaire de 3,75 millions de dollars au titre de la facilité majorée, elle aura besoin de financement supplémentaire dans l'immédiat pour financer ses opérations et obligations actuelles et futures, y compris par l'émission de titres de participation, de titres liés à des titres de participation ou de titres de créance, ou par l'obtention de crédits auprès d'institutions gouvernementales ou financières. Pour plus de détails, voir la section « Événements postérieurs » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. À l'heure actuelle, et malgré les efforts considérables déployés pour rechercher toute forme de financement supplémentaire, il existe un doute important quant à la capacité de la Société à obtenir un montant significatif de financement supplémentaire de la part de tiers dans l'immédiat, à court terme et à moyen terme. Tout ce qui précède indique qu'il existe une incertitude importante susceptible de jeter un doute significatif sur la capacité de la Société à poursuivre ses activités. Compte tenu de tout ce qui précède, Taiga met en place actuellement un certain nombre de mesures pour restructurer ses activités et réduire ses dépenses d'exploitation, notamment en réduisant considérablement l'échelle de ses activités et en réduisant, même de manière significative, le nombre de ses employés, et la Société pourrait bien être amenée à prendre des mesures de restructuration supplémentaires à court terme. Toutefois, rien ne garantit que les efforts de réduction et les initiatives en cours ou qui pourraient être entrepris par la société à court terme s'avéreront efficaces pour réduire suffisamment les charges d'exploitation de la Société et, par conséquent, rien ne garantit que la société sera en mesure de poursuivre ses activités et de continuer à s'acquitter de ses obligations et de son passif lorsqu'ils deviendront exigibles.

Les informations prospectives sont fondées sur plusieurs suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les flux de trésorerie d'exploitation négatifs continus de la Société et les perspectives limitées pour la Société d'obtenir un montant significatif de financement supplémentaire, un historique d'exploitation limité, des retards dans la montée en puissance et la mise en service de nos installations d'assemblage et de production, le développement du réseau de concessionnaires, la dépendance et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'impact de ces perturbations sur notre capacité à honorer les commandes, les préoccupations en matière de contrôle de la qualité, la conformité réglementaire, les besoins futurs en capitaux, les rappels de garantie et de produits, et ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion de l'année fiscale se terminant le 31 décembre 2023, ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 2 avril 2024 dans le profil SEDAR+ de la Société à sedarplus.ca. Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assujetties à la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se concrétiseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. À moins d'indications contraires ou que le contexte ne l'indique, les informations prospectives contenues dans les présentes sont fournies en date des présentes, et, sauf si la loi applicable l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier de telles informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

1Les précommandes de nouveaux véhicules de Taiga peuvent être annulées; le dépôt est alors entièrement remboursé. Il n'y a donc aucune assurance que de telles précommandes seront converties en ventes.

