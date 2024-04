Renaud-Bray est fier d'annoncer l'ouverture de sa 36e librairie





MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - La direction de Renaud-Bray est fière d'annoncer l'ouverture prévue à l'automne 2024 d'une nouvelle librairie située en face de la foire alimentaire de la galerie marchande de la Place Ville-Marie.

C'est dans un espace de plus de 14 000 pi2 que le plus grand réseau de librairies francophone en Amérique du Nord ouvrira sa 36e librairie. « Dans le contexte économique actuel, nous nous réjouissons de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à nos clients, nos employés et nos partenaires. Renaud-Bray est une entreprise québécoise qui s'efforce de faire des choix stratégiques afin de maintenir la chaîne du livre francophone dynamique et en santé. » explique Floriane Claveau, directrice des communications de Renaud-Bray.

Place Ville-Marie avait déjà abrité un Renaud-Bray entre mars 2007 et janvier 2018, mais la librairie avait dû fermer ses portes à la fin de son bail. Le nouveau local se trouvera au niveau de la rue Cathcart.

À propos de Librairie Renaud-Bray Inc.

Librairie Renaud-Bray est une entreprise québécoise qui se donne pour mission de contribuer à l'expansion et à la diversification de l'offre de produits culturels de langue française et de jouer un rôle de premier plan dans la promotion et la diffusion de la culture. L'entreprise est depuis 2023 l'une des sociétés les mieux gérées au Canada (Deloitte).

Avec 35 librairies Renaud-Bray est présent dans tout le Québec et sur le web avec son site Internet transactionnel renaud-bray.com.

Le siège social de Renaud-Bray est situé à Montréal.

SOURCE Renaud-Bray

2 avril 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :