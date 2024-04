Lepro dévoile une technologie d'éclairage révolutionnaire générée par l'AI, LightGPM(TM), ainsi que trois produits novateurs





LAS VEGAS, 2 avril 2024 /CNW/ - Lepro, un chef de file de l'innovation en matière d'éclairage généré par l'AI, dévoile fièrement sa technologie révolutionnaire LightGPMTM, un modèle de préentraînement génératif pour l'éclairage, premier du genre. Cette avancée révolutionnaire offre des lumières intelligentes qui s'adaptent aux commandes et aux émotions, en adaptant les effets d'éclairage aux humeurs des utilisateurs avec une précision inégalée. Les dernières offres de Lepro, propulsées par LightGPMtm, sont conçues pour transformer l'expérience d'éclairage à domicile, offrant une personnalisation dynamique et un contrôle intuitif.

Présentation de trois solutions d'éclairage novatrices alimentées par l'AI

Propulsés par LightGPMtm, nos dispositifs offrent une expérience d'éclairage de pointe avec plus de 12 000 effets. Ils tirent parti de la reconnaissance vocale et de l'expression faciale de l'AI pour une personnalisation sans précédent. L'ajout de la connectivité avec les applications LightBeats Music Sync et Lepro+ améliore encore la polyvalence, permettant des ajustements de scène et d'humeur pour des solutions d'éclairage novatrices. Découvrez les caractéristiques distinctives de notre gamme :

Lepro WL1 RGB LED Wall Lights

Diverses combinaisons de formes, y compris différents segments de lumière

Éclairage uniforme

Zone d'éclairage large

Lepro N1 Neon RGB Rope Lights

Formez n'importe quelle forme

Éclairage uniforme

Imperméable

Lepro S1 LED Strip Lights

Adoptez la puce IC pour les couleurs de segment personnalisables

Immersion complète dans l'environnement

Éclairage uniforme

Chaque gamme de produits répond à des préférences et des exigences différentes, ce qui garantit une solution d'éclairage intelligent pour chaque scénario.

LightGPM TM : Diriger l'avenir de l'éclairage AI

Avec LightGPMTM, Lepro n'est pas seulement en train d'introduire une technologie; mais ouvre la voie à une nouvelle ère d'éclairage intelligent, intuitif, réactif et profondément personnalisé. Cette innovation souligne l'engagement de Lepro à améliorer la façon dont les gens interagissent avec leur environnement, en offrant des solutions d'éclairage qui sont non seulement intelligentes, mais aussi adaptées aux nuances des émotions humaines et des préférences.

Reconnaissance des émotions et des commandes : À l'aide d'algorithmes avancés d'AI, LightGPM TM analyse méticuleusement les expressions faciales et les commandes vocales des utilisateurs pour interpréter avec précision leurs humeurs et leurs besoins. Qu'il s'agisse d'un sourire, d'un regard froncé ou d'une commande verbale, LightGPM TM modifie judicieusement les effets d'éclairage générés par l'AI pour les aligner sur l'état émotionnel ou l'ambiance préférée de l'utilisateur, offrant ainsi une expérience d'éclairage sur mesure.

Intégration et contrôle harmonieux : Conçu dans un souci de commodité pour l'utilisateur, LightGPM TM intègre la reconnaissance vocale de l'AI et la fonction novatrice de synchronisation musicale LightBeats. Cela permet un contrôle et une synchronisation sans effort de l'éclairage avec la musique, offrant une expérience audiovisuelle immersive qui rehausse toute activité, des fêtes aux soirées tranquilles à la maison.

Compatibilité avec l'écosystème intelligent : La technologie LightGPMTM offre une précision transparente dans la gestion des fonctions d'éclairage essentielles, telles que les réglages marche/arrêt, les réglages de couleur et de luminosité, et les réglages de minuterie, ce qui facilite l'expérience utilisateur.

Disponibilité et plus encore

Les trois nouveaux produits peuvent désormais être achetés aux États-Unis, en Canada, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au Japon par l'intermédiaire d'Amazon et du site Web de Lepro.

Magasinez maintenant :

Lepro WL1 RGB LED Wall Lights

Lepro N1 Neon RGB Rope Lights

Lepro S1 LED Strip Lights

À propos de Lepro :

Lepro est à l'avant-garde de l'innovation en matière d'éclairage AI, voué à l'amélioration de l'expérience des personnes dans leurs espaces. En mettant l'accent sur les progrès technologiques et la conception centrée sur l'utilisateur, Lepro s'efforce d'offrir une expérience d'éclairage supérieure.

Pour en savoir plus sur les produits LightGPMTM et Lepro, visitez https://www.lepro.ca/.

