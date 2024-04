Déclaration - Le gouvernement du Canada souligne la Journée nationale des soignants





GATINEAU, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le ministre des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr., le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, l'honorable Ya'ara Saks, et la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des soignants :

« Aujourd'hui, nous témoignons notre reconnaissance envers les proches aidants et nous leur rendons hommage pour leur contribution positive et durable au bien-être général des personnes dont ils s'occupent. À mesure que les personnes vieillissent ou lorsqu'elles vivent avec un handicap ou une maladie, les proches aidants apportent un soutien indispensable qui peut contribuer à une plus grande autonomie et à une meilleure qualité de vie pour ces gens. Ils aident de multiples façons, que ce soit en gérant les médicaments, en prenant des décisions financières ou juridiques, en travaillant avec les prestataires de soins ou en aidant à la transition entre les soins à domicile et ceux à l'hôpital ou en établissement de soins de longue durée. Le soutien crucial que les proches aidants apportent entraîne souvent des défis mentaux, physiques, émotionnels et financiers. Leur dévouement, leur altruisme et leur résilience sont une source d'inspiration pour nous tous.

La Journée nationale des soignants est l'occasion de sensibiliser la population aux efforts déployés par les quelque 8 millions de proches aidants au Canada. Pour les remercier de leur travail crucial, nous devons prendre le temps de comprendre à quel point leur contribution est essentielle et leur rôle peut être difficile.

Les proches aidants consacrent beaucoup de temps et d'énergie physique et émotionnelle à l'aide qu'ils apportent. Ils méritent de profiter d'un meilleur équilibre travail-vie personnelle, ce qui inclut du soutien pour leur santé physique et mentale. Une manière d'y parvenir est de garantir un meilleur accès à d'autres sources de soins, comme le répit ou les soins dispensés par des organismes communautaires, y compris pour les personnes en situation de handicap qui peuvent avoir besoin d'un soutien et d'une assistance spécialisés.

L'aide financière offerte aux personnes qui prennent soin d'un proche comprend le crédit canadien pour aidant naturel - qui est non remboursable - et les prestations d'assurance?emploi, comme les prestations de compassion et les prestations pour proches aidants de l'assurance-emploi . Pour obtenir plus d'information sur les crédits d'impôt pour les proches aidants, les ressources en matière de santé mentale et la conciliation entre le travail et la prestation de soins, consultez le site : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines.html

Comme de plus en plus de Canadiens choisissent de vieillir à la maison, la demande de fournisseurs de soins et d'aide à domicile augmente. L' initiative Bien vieillir chez soi appuie les organismes qui offrent un soutien pratique aux aînés qui veulent vieillir chez eux par choix et dans la dignité. L'initiative a été prolongée jusqu'en 2025?2026 et prévoit un financement de 90 millions de dollars à des organismes qui offrent des services aux Canadiens âgés. Les projets ainsi financés permettront de découvrir de nouvelles approches pour aider les aînés qui souhaitent vieillir dans la dignité à domicile.

Le gouvernement du Canada collabore également avec les provinces et les territoires pour mettre en oeuvre des accords bilatéraux axés sur la priorité commune d'aider les Canadiens à vieillir dans la dignité près de chez eux. Les accords pour vieillir dans la dignité comprennent 2,4 milliards de dollars sur quatre ans pour améliorer l'accès aux soins à domicile et aux soins communautaires, annoncés dans le budget de 2017, ainsi que 3 milliards de dollars sur cinq ans pour les soins de longue durée, annoncés dans le budget de 2021, afin d'appliquer les normes en matière de soins dans les établissements de soins de longue durée et d'appuyer la stabilité de la main-d'oeuvre.

Les initiatives appuyées par ces fonds comprennent le développement de modèles de soins à domicile et de soins communautaires fondés sur des données probantes, la bonification des soins palliatifs et de fin de vie, le renforcement du soutien aux proches aidants et l'amélioration de l'infrastructure des soins à domicile. Le financement des soins de longue durée servira à stabiliser la main-d'oeuvre, à faire respecter les normes de qualité et de sécurité et à assurer une plus grande responsabilisation et une application plus stricte des normes dans les établissements de soins de longue durée.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour améliorer la capacité des aînés canadiens à vieillir chez eux et à recevoir des soins à domicile de qualité. C'est pourquoi le ministre de la Santé et le ministre des Aînés ont suivi l'avis du Conseil national des aînés sur la mise en oeuvre de mesures possibles, notamment une éventuelle prestation pour le vieillissement à domicile qui aiderait davantage les Canadiens souhaitant vieillir dans le confort de leur foyer. Le Conseil a terminé son travail et le gouvernement examine actuellement les conclusions.

Reconnaissez le travail des proches aidants dans votre vie et remerciez-les pour tout ce qu'ils font. Dites?leur que leur travail acharné ne passe pas inaperçu. Joignez-vous à la conversation en ligne en utilisant le mot-clic #JournéeNationaleDesProchesAidants. »

