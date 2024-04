Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à CertifID





Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'ils ont fourni du capital de croissance à l'entreprise de protection contre la fraude par virement télégraphique CertifID, qui utilisera le financement pour élargir davantage son portefeuille de services de prévention de la fraude par virement télégraphique.

S'appuyant sur son portefeuille de logiciels de protection, d'assurance et de services de recouvrement, CertifID a pour mission d'aider à mettre fin à la fraude par virement télégraphique et à protéger l'argent de ses clients.

« Services financiers Innovation CIBC est un partenaire de confiance de CertifID dans notre parcours visant à protéger plus de clients contre la fraude par virement télégraphique », a déclaré Tyler Adams, chef de la direction de CertifID. « Compte tenu de ses antécédents éprouvés en matière de soutien aux entreprises technologiques en démarrage, nous avons hâte d'élargir nos activités aux côtés de Services financiers Innovation CIBC. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec CertifID alors qu'elle amorce la prochaine phase de croissance », a déclaré Jonathan Schupack, directeur général de Services financiers Innovation CIBC. « CertifID est en bonne position pour prendre de l'expansion, car elle répond aux besoins de prévention de la fraude sur le marché immobilier. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de CertifID

CertifID est un chef de file du domaine de la protection contre la fraude par virement télégraphique. L'entreprise protège chaque mois des milliards de dollars contre la fraude grâce à des logiciels, assurances et opérations de recouvrement de pointe. Inspirant confiance aux sociétés de services de titres, cabinets d'avocats, prêteurs, courtiers immobiliers, acheteurs et vendeurs de maison et autres, CertifID offre une tranquillité d'esprit supplémentaire grâce à une couverture directe pouvant aller jusqu'à 1 M$ pour chaque paiement par virement télégraphique qu'il protège. Pour en savoir plus, visitez le site www.certifid.com.

2 avril 2024 à 11:05

