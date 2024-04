Sycomp célèbre son 30è anniversaire et inaugure un nouveau centre d'intégration en Irlande





FOSTER CITY, Californie, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- Sycomp A Technology Company, Inc. a annoncé aujourd'hui que la société célébrait son 30è anniversaire et élargissait ses services informatiques et logistiques mondiaux avec l'ouverture d'un nouvel entrepôt européen et d'un centre d'intégration (CI) à Dublin, en Irlande. Sycomp a démarré en 1994 en tant que revendeur local à valeur ajoutée (VAR) et est devenu depuis un fournisseur de solutions globales aidant ses clients à mener à bien des projets informatiques complexes dans plus de 150 pays.

« Nous sommes très fiers et honorés de pouvoir dire que nous sommes en activité depuis 30 ans, que nous avons connu une croissance organique sur un marché technologique très concurrentiel et que nous sommes restés fidèles à notre mission, qui est celle d'aider nos clients à résoudre de nombreux projets difficiles », a déclaré Michael Symons, PDG de Sycomp. « Notre expansion en Europe souligne nos réalisations, renforce nos services et notre soutien à nos clients multinationaux et prolonge notre trajectoire de croissance ».

Le nouveau site irlandais de Sycomp comprend un centre d'intégration ultramoderne, des installations logistiques et d'entreposage, un espace de réunion pour les clients et les partenaires, et servira de plaque tournante européenne pour l'entreprise. Outre le nouveau site irlandais, Sycomp dispose de centres d'intégration à Burlingame (Californie), à Miami, au Brésil, en Chine, à Singapour, aux Philippines et en Inde. Dans chaque centre, les ingénieurs certifiés de Sycomp configurent, intègrent et testent les systèmes des clients avant de les expédier, éliminant ainsi les complexités et assurant une mise en oeuvre transparente pour le client.

« Nous apprécions grandement et remercions nos employés, nos clients et nos partenaires dans le monde entier qui ont fait de nos 30 ans d'existence un voyage extraordinaire », a déclaré Symons. « Pour ce qui est de l'avenir, nous sommes bien placés pour continuer à offrir un service et un soutien exceptionnels à nos clients, à renforcer nos capacités en matière de services et à être un endroit où il fait bon travailler ».

À propos de Sycomp A Technology Company, Inc.

Sycomp est un fournisseur mondial de services informatiques et de logistique qui dispose d'une grande expertise dans les domaines du cloud, des centres de données, de la gestion des terminaux et des solutions de sécurité. L'équipe diversifiée de consultants et d'ingénieurs de Sycomp s'acquitte de la mission de l'entreprise qui consiste à relever les défis des projets informatiques mondiaux grâce à ses centres d'intégration et d'entreposage ultramodernes et à ses partenariats technologiques mondiaux. Basée en Californie, au coeur de la Silicon Valley, Sycomp a expédié, déployé et géré avec succès des projets informatiques complexes et des actifs d'appui dans plus de 150 pays, aidant ses clients du Fortune 500 et ses partenaires mondiaux à concrétiser un monde sans frontières. Visitez sycomp.com pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2375482/Sycomp_Logo_30Years_F2_01_Logo.jpg

2 avril 2024 à 09:00

