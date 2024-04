2,4 M$ pour soutenir 18 projets visant à faire bouger la population et à lui faire découvrir de nouvelles activités





QUÉBEC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Afin de favoriser la pratique régulière d'activités physiques, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce aujourd'hui un investissement de plus de 2,4 millions de dollars pour soutenir 18 projets dans le cadre du Programme d'aide financière aux projets structurants d'activités physiques, de sports, de loisirs actifs ou de plein air.

Ces sommes découlent de l'appel à projets 2023 visant à soutenir les organismes dans la réalisation de projets favorisant le développement et le maintien de saines habitudes de vie par la pratique régulière d'activités physiques.

Les 18 projets soutenus permettront, entre autres, de faire découvrir de nouvelles activités à la population et de rendre certaines pratiques plus accessibles, notamment sportives et de plein air, aux tout-petits ainsi qu'aux clientèles aînées ou en situation de handicap.

Les projets soutenus sont les suivants :

ORGANISME TITRE DU PROJET Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade Programme d'accompagnement scolaire en escalade (PASE) Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec Plateforme Web d'outils de portraits et diagnostics du milieu municipal Fillactive - Organisation Communautaire Fitspirit Fillactive+ : élaborer des outils visant l'inclusion des jeunes trans et non binaires aux équipes multisports non compétitives Fillactive Conseil québécois du loisir Programme Édu-Loisir - Tout un monde à découvrir COOP de solidarité BIVOUAQ Aventures inclusives Le plein air pour tous.tes Vélo Québec Association Trousse à outils pour la pratique du vélo hors route au Québec Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées Plateforme Web pour le développement d'une offre de plein air accessible pour les personnes handicapées Fédération québécoise des centres communautaires de loisir Des milieux de vie actifs dès la petite enfance Société canadienne du cancer - division du Québec Contrer la sédentarité et favoriser le vieillissement actif Fédération de course d'orientation du Québec Les Ambassadeurs de la Course d'Orientation Fédération québécoise de ski acrobatique Tournée provinciale de la découverte du ski acrobatique Société québécoise de spéléologie Innovation des outils du pratiquant en spéléologie et en canyonisme Association des camps du Québec Plateforme numérique - Le plein air au bout des doigts Natation Artistique Québec Inclusion des garçons en natation artistique Association des Scouts du Canada Tout le monde Scoute! Québec Subaquatique Active ta plongée Ski de fond Québec Ski de fond un jour, ski de fond toujours Les Clubs 4-H du Québec inc. Grandir en nature

« Tous les projets, des plus simples aux plus ambitieux, sont importants quand vient le temps d'encourager la population à bouger. C'est d'ailleurs au coeur de ma mission en tant que ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air. Avec ce programme, nous soutenons la réalisation de nombreux projets dans des secteurs aussi variés que rassembleurs. Je profite de l'occasion pour encourager la population à en profiter, à sortir faire le plein d'air frais et à essayer une nouvelle activité! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

