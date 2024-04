Alexion Canada nomme Karen Heim à titre de nouvelle directrice générale





MISSISSAUGA, ON, le 2 avril 2024 /CNW/ - Alexion Pharma Canada Corp., le groupe de recherche sur les maladies rares d'AstraZeneca, a le plaisir d'annoncer la nomination de Karen Heim au poste de vice-présidente et directrice générale pour le Canada, en date du 1er avril 2024. Dans l'exercice de ses fonctions, Mme Heim guidera l'équipe de la filiale canadienne dans son engagement inébranlable pour aider les personnes touchées par les maladies rares à vivre mieux et plus longtemps.

« L'équipe d'Alexion travaille sans relâche pour aider les personnes touchées par une maladie rare et leur famille, grâce à une innovation continue qui vise à offrir des traitements d'importance », mentionne Soraya Bekkali, vice-présidente principale et responsable des régions internationales et de l'EUCAN chez Alexion. « La grande expérience de Karen dans le domaine des soins de santé et sa passion inébranlable font d'elle la personne idéale pour mener à bien cette mission au Canada en alliant expertise et ambition. »

« Assumer ce rôle de direction chez Alexion Canada au moment où l'entreprise est en pleine croissance et met l'accent sur la recherche et l'innovation est incroyablement stimulant », rapporte Mme Heim. « Je suis impatiente de collaborer avec des collègues et des intervenants qui sont aussi passionnés que moi à changer concrètement les choses par l'avancement de notre gamme de médicaments, par la réclamation de meilleures politiques en matière de maladies rares et par la stimulation de l'innovation pour créer des solutions de soins de santé centrés sur les besoins des patients. »

Alexion compte désormais plus de 200 employés au Canada et dispose d'un centre mondial de recherche et développement qui regroupe des professionnels hautement spécialisés menant des essais cliniques au Canada et partout dans le monde, ainsi que d'une équipe locale dévouée à rendre les traitements accessibles pour les patients qui en ont besoin.

Mme Heim poursuit son cheminement de carrière de neuf ans chez AstraZeneca. Elle occupait jusqu'à récemment aux États-Unis le poste de vice-présidente mondiale, Affaires commerciales pour la division des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, et elle a auparavant été vice-présidente des unités d'affaires Biopharma et Respiratoire et immunologie en Suède et dans la région nordique, respectivement. Auparavant, Mme Heim était vice-présidente, Accès aux patients et Marques établies pour AstraZeneca Canada, où elle a joué un rôle important pour améliorer nos capacités d'accès au marché et faire comprendre la valeur des médicaments novateurs et des contributions de notre secteur dans l'écosystème canadien des systèmes de soins de santé.

Mme Heim possède plus de 20 années d'expérience, et avant de se joindre à l'équipe d'AstraZeneca, elle a occupé plusieurs rôles de direction commerciale chez GlaxoSmithKline. Elle détient un baccalauréat ès sciences spécialisé en génie des matériaux et des métaux de l'Université Queen's, en Ontario, et possède le titre d'ingénieure (ing.).

Alexion

Alexion, AstraZeneca Maladies rares, le groupe de recherche d'AstraZeneca qui se consacre aux maladies rares, a été créé en 2021 après l'acquisition d'Alexion Pharmaceuticals, Inc. À titre de chef de file dans le secteur des maladies rares depuis plus de 30 ans, Alexion s'emploie à servir les patients et les familles touchés par une maladie rare ou un problème de santé dévastateur en travaillant à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des médicaments qui changeront leurs vies. Alexion concentre ses recherches sur de nouvelles molécules et cibles dans la cascade du complément, en particulier en hématologie, en néphrologie, en neurologie, en cardiologie, en ophtalmologie ainsi que dans les troubles métaboliques. Le siège social d'Alexion est situé à Boston, au Massachusetts, et la société compte des bureaux un peu partout dans le monde. Des patients de plus de 50 pays bénéficient de ses services. Rendez-vous sur le site https://alexion.com/worldwide/canada.

AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science. Ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier et ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : oncologie, maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, maladies rares, maladies respiratoires et immunologie, vaccins et immunothérapies. AstraZeneca compte plus de 1650 employés au Canada et a récemment annoncé l'expansion majeure de ses activités de recherche au pays, notamment à son centre de R-D et la création d'un nouveau centre de développement Alexion pour les maladies rares. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de l'entreprise au www.astrazeneca.ca.

SOURCE AstraZeneca

2 avril 2024 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :