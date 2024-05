Semaine de la santé mentale : l'Ordre des CRHA valorise le rôle clé des gestionnaires





MONTRÉAL, le 2 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la 73e édition de la Semaine de la santé mentale, qui aura lieu du 6 au 12 mai 2024, l'Ordre des conseillers en ressources humaines propose aux employeurs, gestionnaires et CRHA | CRIA un nouveau dossier spécial gratuit consacré à cet enjeu crucial pour le monde de travail.

«?J'invite les employeurs à faire de cette Semaine de la santé mentale un moment privilégié pour intensifier la réflexion sur l'effet de leurs pratiques de gestion sur le bien-être des travailleuses et travailleurs. J'en profite aussi pour rappeler aux professionnelles et professionnels RH de ne pas négliger de prendre soin de leur propre santé tout en continuant, comme elles et ils savent si bien le faire, d'aider les organisations à prendre en charge les enjeux de santé mentale dans les milieux de travail?», commente Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

En plus de proposer des articles sur le thème de cette année, à savoir la compassion, ce dossier offre un large éventail de contenus permettant d'agir sur les facteurs qui nuisent à la santé mentale et surtout de créer un climat de travail propice au bien-être psychologique. Le dossier propose notamment :

une trousse «? Gestionnaires face aux enjeux de santé mentale ?» comportant des outils pour les gestionnaires qui encadrent des employées et employés qui vivent des problèmes de santé mentale;

?» comportant des outils pour les gestionnaires qui encadrent des employées et employés qui vivent des problèmes de santé mentale; la publication « Gestionnaires : bien gérer sa santé mentale » , un nouveau guide pratique et concis suggérant des conseils simples et accessibles pour aider les gestionnaires à prendre soin de leur santé psychologique au quotidien;

, un nouveau guide pratique et concis suggérant des conseils simples et accessibles pour aider les gestionnaires à prendre soin de leur santé psychologique au quotidien; des articles et balados sur le stress, la bienveillance et les saines pratiques de gestion en matière de santé mentale au travail.

Équilibre et résilience : stratégies de gestion de la santé mentale pour les gestionnaires

Un webinaire gratuit sera également présenté le mardi 7 mai de 8 h 30 à 10 h. Il vise à outiller les gestionnaires, non seulement pour gérer leur propre santé mentale, mais également pour créer un environnement de travail soutenant et inclusif, bénéfique à la santé psychologique des membres de leurs équipes.

Consultez le dossier spécial dans le cadre de la Semaine de la santé mentale .

À propos du Carrefour RH

Le Carrefour RH, une initiative de l'Ordre, est un service en ligne destiné à toutes les organisations. Il décortique les tendances RH et permet d'accéder à des outils et des solutions pour aborder concrètement et avec efficacité les enjeux RH tout en s'assurant de la conformité avec les lois. Visitez carrefourrh.org

À propos de l'Ordre

Regroupant 12?000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'oeuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

2 mai 2024 à 08:00

