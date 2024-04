Shippeo est nommé Leader dans le Gartner® Magic QuadrantTM 2024 pour les plateformes de visibilité du transport en temps réel, et annonce une croissance record en Amérique du Nord et dans la région APAC





Shippeo est nommé Leader dans le Magic QuadrantTM 2024 de Gartner® pour les plateformes de visibilité du transport en temps réel. L'éditeur a également été nommé en octobre 2023 "Customers' Choice" par Gartner® dans le Gartner Peer Insights "Voice of the Customer", obtenant ainsi le taux de recommandation le plus élevé parmi toutes les solutions du marché.

"Nous sommes ravis d'être reconnus comme Leader dans la dernière étude de Gartner", déclare Pierre Khoury, Président et co-fondateur de Shippeo. "Nous sommes également très reconnaissants du soutien de nos clients et des partenaires de notre écosystème, et incroyablement fiers de nos équipes talentueuses et engagées. Alors que le marché de la visibilité du transport en temps réel (RTTV) continue de mûrir en Amérique du Nord, en Europe et de plus en plus dans la région APAC, les entreprises prennent conscience de la valeur apportée par la visibilité. Qu'il s'agisse d'améliorer le taux de satisfaction des clients grâce à une expérience de livraison améliorée, de réduire les coûts opérationnels, d'optimiser les processus et les flux de trésorerie, ou encore de réduire les émissions carbone, notre plateforme est reconnue comme un pilier pour construire les supply chains du futur."

Forte croissance en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe

Au cours des deux dernières années, la base de clients de l'éditeur a triplé. En 2023, le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a augmenté de 153% et 25% des nouveaux revenus générés proviennent d'entreprises américaines ayant migré d'une autre solution de visibilité vers Shippeo. Parmi les nouveaux clients nord-américains figurent notamment Amazon, Barilla, et Palermo Villa, Inc. (opérant sous le nom de Palermo's Pizza). Shippeo a également augmenté de manière significative sa base de clients en Asie-Pacifique, accueillant certaines des marques les plus connues de la région comme Yamaha Motor. Dans les autres régions du monde les marques telles que Arlanxeo, Birra Peroni, DP World, Evonik, Fujifilm et Hartmann Group ont rejoint la communauté Shippeo.

"Notre approche de la visibilité, centrée sur la qualité des données et de la satisfaction client, a été accueillie positivement sur le marché de la RTTV en Amérique du Nord", déclare Lucien Besse, Directeur Général et co-fondateur de Shippeo. "Depuis 2020, notre partenariat avec e2open s'est renforcé de manière significative, devenant un puissant moteur de croissance en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, grâce à notre engagement commun pour l'excellence. Ce partenariat souligne notre capacité collective à innover dans le paysage dynamique de la visibilité en temps réel."

Réseau de visibilité multimodal et global

Doté de sièges régionaux établis à Chicago pour l'Amérique du Nord, à Singapour pour la région APAC et à Paris pour l'Europe, le réseau de Shippeo suit aujourd'hui plus de 50 millions d'expéditions par an, tous modes de transport confondus, dans plus de 130 pays sur six continents, avec un réseau de 258 000 transporteurs. Son réseau de visibilité maritime couvre 99 % des navires porte-conteneurs dans le monde grâce à des intégrations avec les principales compagnies maritimes. Le réseau de partenaires de l'entreprise a également connu une croissance continue, comprenant maintenant plus de 1000 intégrations avec des TMS, WMS, ERPs et solutions d'informatique embarquée, ce qui représente une augmentation de 30% depuis le début de l'année 2022. Parmi les principaux partenaires stratégiques figurent e2open, SAP, Infor, Tesisquare, Alpega, Oracle, Siemens, Google, Snowflake, Microsoft et BlueYonder.

Le fournisseur de RTTV le plus recommandé par les clients depuis trois ans

Shippeo a le taux de recommandation le plus élevé de toutes les solutions du marché dans le Gartner Peer Insights depuis plus de trois ans. En octobre 2023 l'entreprise était positionnée dans le Customers' Choice Quadrant, ayant obtenu un taux de recommandation de 96%, le plus élevé de tous les éditeurs (sur la base de 116 avis en août 2023).

Clause de non-responsabilité :

GARTNER est une marque déposée et une marque de service, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner "Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms 2024" par Carly West, Oscar Sanchez Duran, et Nathan Lease, 26 mars 2024.

Gartner, "Voice of the Customer for Real-Time Transportation Visibility Platforms", par des pairs contributeurs, 31 octobre 2023.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés.

Les publications de recherche de Gartner sont constituées des opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Shippeo est un leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel, aidant les principaux expéditeurs et prestataires de services logistiques à exploiter des supply chain plus résilientes, durables et orientées client.

Cela est possible grâce à sa visibilité opérationnelle en temps réel de haute précision et au Transport Process Automationtm pour rationaliser les processus de transport, réduire les temps de latence et améliorer l'efficacité opérationnelle. Leur réseau de visibilité multimodale s'intègre à plus de 1 000 systèmes TMS, télématiques et ELD, ce qui permet à la plateforme de Shippeo d'offrir un accès immédiat au suivi des expéditions en temps réel dans tous les modes de transport, via un portail unique et à travers une expérience utilisateur intuitive. Un algorithme d'apprentissage automatique exclusif et à la pointe de l'industrie offre une précision inégalée sur l'heure d'arrivée prévue, permettant aux entreprises du secteur de la supply chain d'anticiper rapidement les problèmes, d'alerter les clients de manière proactive, de gérer efficacement les exceptions grâce à des flux de travail collaboratifs, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Des centaines de clients, dont des marques internationales telles que Ahold Delhaize, AkzoNobel, Amazon, Avery Dennison, Bosch Siemens Hausgeräte, Carrefour, Coca-Cola HBC, Jaguar Land Rover, Heineken, Kuehne+Nagel, L'Oréal, LVMH, Renault Group, Sabic, Saint-Gobain et XPO Logistics, font confiance à Shippeo pour le suivi de plus de 50 millions d'expéditions par an dans 130 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.shippeo.com, LinkedIn, Facebook, X (anciennement Twitter)

