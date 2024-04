Rendez-vous à l'exposition sur l'hétérojonction de Huasun à Abu Dhabi : éclairer l'avenir du solaire





ABU DHABI, Émirats arabes unis, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- La transition vers l'énergie solaire verte, largement reconnue comme la source d'énergie actuelle et future la plus importante, est essentielle pour créer une terre sans carbone pour toute l'humanité. Alors que l'industrie solaire s'efforce de produire de l'énergie plus efficacement, à moindre coût et de manière plus écologique, l'innovation devient la force motrice.

La technologie à hétérojonction (HJT), une innovation clé, a attiré l'attention de l'industrie en raison de ses performances exceptionnelles dans les systèmes photovoltaïques. Avec des caractéristiques telles qu'une efficacité, une fiabilité, une rentabilité et un rendement énergétique très élevés, la technologie HJT a changé la donne. Huasun Energy, le plus grand fabricant de HJT au monde, est fier de jouer un rôle de premier plan pour faire progresser et commercialiser cette technologie de pointe.

Pour présenter sa technologie et ses produits HJT de pointe ? parmi lesquels des plaquettes, des cellules et des modules ? adaptés à divers scénarios photovoltaïques, y compris des installations à grande échelle, commerciales et industrielles, résidentielles, offshore et verticales, Huasun participera au prochain Sommet mondial des énergies de l'avenir (WFES) à Abu Dhabi du 16 au 18 avril, au stand 6420. Parallèlement la grande exposition, Huasun dévoilera son tout nouveau module à hétérojonction zero busbar (0BB) pour la première fois hors de Chine le 18 avril, ainsi qu'une série de présentations stimulantes, des études de cas et un dîner de gala exclusif.

Avec un coefficient de température de -0,24 %, le meilleur de l'industrie, les produits HJT de Huasun excellent sur le plan du rendement énergétique, en particulier dans les climats chauds. Des études de cas empiriques révèlent que les modules solaires à hétérojonction génèrent plus d'électricité dans des environnements chauds que ceux utilisant la technologie TOPCon. Au cours de cette visite à Abu Dhabi, Huasun s'apprête à présenter le summum de l'innovation HJT et à fournir des produits haut de gamme à la région du Moyen-Orient.

Aperçu de l'ordre du jour ? Huasun Heterojunction Tour Abu Dhabi 2024 (visite de Huasun sur le thème de l'hétérojonction à Abu Dhabi)

15 avril ? Solar Energy Storage Future MENA Summit (sommet sur l'avenir du stockage d'énergie dans la région MENA)

? Jacky Chan, directeur des ventes aux grands comptes et du développement de projets à l'étranger chez Huasun Energy, partagera ses connaissances sur les performances exceptionnelles de la technologie solaire à hétérojonction de pointe dans diverses applications photovoltaïques, et son rôle dans la progression vers un monde sans carbone.

Du 16 au 18 avril ? Sommet mondial des énergies de l'avenir, à l'ADNEC, stand Huasan n° 6420

? Présentations : Technologie HJT et application sur le marché

? Cérémonies de signature de partenariat

? Lancement du magazine photovoltaïque Huasun Special Edition, première publication de l'industrie sur la technologie HJT, les marchés et les applications

? Activités de divertissement : nourriture et boissons, réceptionniste déguisé en panda, prise de photos, fabuleux cadeaux traditionnels chinois...

18 avril après-midi à Abu Dhabi

Atelier et gala exclusif de Huasun HJT (en association avec Nextracker)

? Présentations : analyse empirique de la technologie HJT ; tendances et analyse du marché photovoltaïque ; solution de tracker solaire intelligent à hétérojonction ; étude de cas : le plus grand parc solaire HJT au monde

? Cérémonie de dévoilement du nouveau produit Huasun HJT 0BB

Pour en savoir plus sur les nouveautés de Huasun, veuillez suivre « Huasun HJT » sur LinkedIn.

À propos de Huasun Energy

Anhui Huasun Energy Co. Ltd (Huasun) est une entreprise d'innovation technologique de pointe spécialisée dans la R&D et dans la fabrication à grande échelle de plaquettes, cellules et modules solaires à hétérojonction (HJT) de silicium de type n à très haut rendement. Reconnu comme le pionnier industriel de la technologie HJT en Chine, Huasun a fourni plus de 4 GW de produits HJT à plus de 40 pays dans le monde. Huasun dispose actuellement d'une capacité de 20 GW de produits HJT à très haut rendement, ce qui en fait le plus grand fabricant de HJT au monde. La société prévoit d'atteindre une capacité installée de 40 GW d'ici la fin de l'année 2025.

