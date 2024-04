ThinkCyte fait progresser les programmes biopharmaceutiques de découverte de médicaments phénotypiques avec des publications et présentations clés





TOKYO, 2 avril 2024 /PRNewswire/ -- ThinkCyte a annoncé aujourd'hui la publication d'un article dans le numéro de mars de Cell Reports Methods, dans lequel la société présente une nouvelle méthode de découverte de médicaments à haut débit. Conjointement avec un groupe de recherche comprenant des chercheurs de l'Université de Tokyo et de l'Université de la Colombie-Britannique, l'équipe décrit le développement d'une approche visant à identifier de nouveaux médicaments candidats à l'aide du dépistage CRISPR, en utilisant Ghost Cytometry, sa technologie de tri morphologique des cellules sans marquage et alimentée par l'intelligence artificielle (IA).

Dans l'article, intitulé « Pooled CRISPR screening of high-content cellular phenotypes using ghost cytometry », l'équipe explique comment VisionSort peut être utilisé pour effectuer un dépistage sans marquage et par fluorescence sur une gamme de phénotypes pertinents à des fins de découverte de médicaments. Plus précisément, l'approche permet des flux de travail basés sur CRISPR, dans lesquels les gènes individuels d'une cellule sont éliminés et testés en fonction de la réponse biologique souhaitée. La nouvelle approche permet un dépistage plus rapide des médicaments, tout en ouvrant également la porte à l'utilisation d'une foule de nouveaux phénotypes fondés sur la morphologie dans les campagnes de découverte de médicaments.

L'article fait suite à une séance de discussion tenue en février à la réunion de la Society for Laboratory for Automation and Screening (SLAS). À cette occasion, ThinkCyte avait montré comment VisionSort a été utilisé pour effectuer un dépistage phénotypique intracellulaire à haute teneur basé sur les flux, en utilisant la technologie de codage à barres d'ADN. En décembre, un article dédié à l'entreprise a été publié dans une édition spéciale de Cell Press, mettant en évidence les utilisations émergentes de l'IA dans le dépistage lié à la découverte de médicaments.

« Nos clients biopharmaceutiques cherchent à intégrer de nouvelles technologies pour étendre leurs programmes de dépistage des médicaments phénotypiques », a déclaré Janette Phi, directrice commerciale de ThinkCyte. « Grâce à VisionSort, ils peuvent compléter leurs flux de travail existants en y intégrant un nouvel outil de découverte rapide et flexible qui leur permet d'étendre leurs capacités de dépistage et de construire des pipelines de médicaments précoces plus robustes. »

L'article est accessible librement à l'adresse : https://www.cell.com/cell-reports-methods/fulltext/S2667-2375(24)00062-6 .

À propos de ThinkCyte

Fondée en 2016 avec des bureaux à Tokyo, au Japon et à Redwood City, en Californie, ThinkCyte est une société de biotechnologie qui développe des instruments scientifiques innovants basés sur des technologies intégrées et multidisciplinaires pour favoriser la recherche, le diagnostic et le développement thérapeutique dans le domaine des sciences de la vie. Le produit phare de la société, VisionSort, est la première plateforme de tri cellulaire morphométrique et de fluorescence double mode basée sur l'IA au monde. La société travaille avec les plus grandes entreprises biopharmaceutiques au monde et des instituts de recherche universitaires de premier rang pour stimuler la recherche innovane. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site : www.thinkcyte.com .

Pour en savoir plus sur les partenariats de recherche ou d'autres possibilités de partenariat avec ThinkCyte, rendez-vous sur le site https://thinkcyte.com/company/partner ou envoyez un e-mail à [email protected] . Pour de plus amples informations sur VisionSort, la plateforme disponible sur le marché alimentée par Ghost Cytometry, consultez le site : https://thinkcyte.com/product/.

