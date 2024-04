La nouvelle plateforme ISPRI, qui permet d'évaluer les risques d'immunogénicité, simplifie la création de produits thérapeutiques biologiques





PROVIDENCE, Rhode Island, 1er avril 2024 /PRNewswire/ -- Dans leur quête de développement de nouvelles entités biologiques, les scientifiques qui exploitent la puissance de l'IA et de la biologie générative dépendent d'outils informatiques pour prédire et gérer le risque d'immunogénicité - une étape de caractérisation critique dans le processus de développement des candidats pour garantir l'efficacité et l'innocuité des médicaments avant les essais cliniques. La publication de « In silico methods for immunogenicity risk assessment and human homology screening for therapeutic antibodies » dans mAbs, qui décrit la boîte à outils ISPRI (Immunogenicity Screening and Protein Re-engineering Interface), une plate-forme en ligne pour l'évaluation in silico des risques d'immunogénicité des produits thérapeutiques biologiques en phase de développement préclinique, marque aujourd'hui une avancée significative dans ce domaine.

Développé pendant de nombreuses années par les bioinformaticiens d'EpiVax, ISPRI fournit aux chercheurs une interface sécurisée composée d'outils informatiques intégrés qui permettent une approche systématique pour rationaliser l'évaluation et l'atténuation du potentiel immunogène et accélérer l'ensemble des efforts de développement préclinique.

Les différents outils, chacun jouant un rôle crucial dans le processus d'évaluation, sont classés comme suit : EpiMatrix pour la cartographie des épitopes des cellules T, ClustiMer permet de repérer les zones denses en épitopes qui pourraient être cruciales pour les tests ultérieurs/désimmunisation, JanusMatrix permet de caractériser les épitopes (identifier les épitopes potentiellement tolérés ou activement tolérés, tels que les Tregitopes), et OptiMatrix, qui permet de modifier les séquences pour réduire les risques immunogènes.

Les outils de l'ISPRI peuvent notamment être appliqués à différents stades de développement, depuis la découverte précoce pour un criblage à haut débit des résultats, jusqu'à l'évaluation complète d'un candidat principal en vue du dépôt d'une demande d'IND et de l'élaboration d'un résumé intégré de l'immunogénicité (ISI).

De plus, la boîte à outils est bénéfique pour évaluer toutes les approches thérapeutiques biologiques, allant des anticorps monoclonaux aux anticorps bispécifiques, multispécifiques, conjugués anticorps-médicaments, protéines de remplacement enzymatique, CAR-T, produits de thérapie génique et médicaments peptidiques.

Le Dr Annie De Groot, CSO, a souligné l'importance de l'ISPRI dans l'avancement du développement des thérapies biologiques, en déclarant que, « L'ISPRI joue un rôle crucial dans la recherche de thérapies biologiques plus sécurisées et plus performantes, offrant aux chercheurs la possibilité de naviguer avec précision et confiance dans les enjeux de l'immunogénicité ».

À propos d'EpiVax :

EpiVax, une société de biotechnologie de 26 ans située à Providence (RI), est un leader dans le domaine de l'évaluation de l'immunogénicité des produits biologiques et des vaccins. EpiVax travaille en partenariat avec des entreprises, des agences et des universitaires du monde entier afin d'accélérer l'évaluation des risques d'immunogénicité en donnant accès à des outils informatiques d'immunologie avancés, tels que les boîtes à outils ISPRI et iVAX, pour des recherches dans un certain nombre d'applications.

Contact pour les médias :

Sarah Moniz, directrice associée du développement des affaires chez EpiVax, Inc.

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/542055/EpiVax_Logo.jpg

1 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :