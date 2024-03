Elliot Lake remporte le titre convoité de Kraft Hockeyville 2024





Elliot Lake s'est mobilisé pour gagner 250 000 $ pour la modernisation de l'aréna et la possibilité d'accueillir un match de présaison de la LNHMD.

TORONTO, le 30 mars 2024 /CNW/ - Kraft Heinz Canada, en partenariat avec la Ligue nationale de hockey (LNHMD) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), a le plaisir d'annoncer que Elliot Lake, Ontario a gagné le titre convoité de Kraft Hockeyville 2024.

Elliot Lake recevra 250 000 $ pour des améliorations à son aréna, la possibilité d'accueillir un match de présaison de la LNHMD et 10 000 $ d'équipement provenant du fonds Objectifs et rêves de l'AJLNH. Les autres collectivités finalistes recevront chacune 25 000 $ pour améliorer leur aréna, ainsi que 10 000 $ d'équipement de hockey pour les jeunes provenant du fonds Objectifs et rêves de l'AJLNH.

Les Canadiens se sont rassemblés pour voter pour Elliot Lake, reconnaissant la collectivité pour son dévouement à créer un refuge pour la prochaine génération de joueurs de hockey et de partisans. Le commissaire de la LNH Gary Bettman a fait l'annonce officielle à l'émission Hockey Night in Canada du réseau Sportsnet plus tôt ce soir.

Elliot Lake est une collectivité résiliente où le hockey est une source constante d'inspiration. Malgré de nombreux défis, en particulier après la fermeture des mines au début des années 1990, la collectivité s'est redéfinie et la population continue de croître. Cependant, les difficultés récentes ont eu des répercussions sur ses ligues de hockey récréatives et compétitives, y compris son équipe de hockey junior, ce qui l'a forcé à déménager en raison de la fermeture de l'aréna Centennial à la suite d'importants problèmes structurels avec son toit. Cela a non seulement affecté la ville financièrement, mais aussi la santé mentale et le bien-être des enfants de la communauté. Gagner Kraft Hockeyville 2024 fournirait le soutien nécessaire pour rouvrir l'aréna Centennial, offrant à la ville l'aréna qu'elle mérite et continuant de favoriser l'esprit d'espoir du hockey à Elliot Lake.

« Nous tenons à féliciter Elliot Lake et tous les finalistes de cette année pour leur engagement remarquable envers leur collectivité et pour avoir fait du programme de cette année un énorme succès encore une fois », a déclaré Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada. « En tant qu'amateur de hockey depuis toujours, il a toujours été clair pour moi que Kraft Hockeyville a une tradition de promouvoir le jeu du Canada. Cette année, la passion était claire avec des milliers de candidatures, ce qui nous rappelle que lorsque nous nous unissons pour rendre le hockey plus accessible et inclusif, tout est réalisable. »

L'annonce du lauréat de cette année marque officiellement la fin du 18e programme annuel de Kraft Hockeyville. Avec des millions de votes, il est clair que le hockey continue de prospérer à l'échelle locale et nationale. Elliot Lake - et des nombreuses autres collectivités proposées partout au pays - ont pris un engagement clair à défendre l'avenir du sport canadien et à poursuivre la passion pour de nombreuses générations à venir.

Pour connaître tous les détails du programme, veuillez consulter le site krafthockeyville.ca.

