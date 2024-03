PAN Finance nomme Libertex courtier CFD de l'année - Global





Alors que le premier trimestre 2024 touche à sa fin, Libertex est ravi d'annoncer sa première récompense de la nouvelle année ! La publication financière mondiale réputée PAN Finance a désigné Libertex comme courtier CFD de l'année - Global 2024 à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux mené par les équipes éditoriales et de recherche très expérimentées de la publication.

PAN Finance est une source fiable d'informations financières mondiales qui compte un nombre impressionnant de lecteurs dans 150 pays. Son écosystème comprend un magazine trimestriel, des rapports spéciaux, un site Web d'information et divers canaux de réseaux sociaux. En tant qu'organisation, PAN Finance s'engage à fournir des informations concises, intelligentes et actualisées à un lectorat mondial de spécialistes couvrant l'ensemble de l'industrie financière. Le programme de récompenses de la société vise à servir de véritable indicateur d'excellence, en identifiant les organisations et les individus qui ont excellé dans leurs domaines respectifs et en mettant en lumière des exemples de meilleures pratiques. Parmi les précédents lauréats figurent des titans du marché des services financiers, tels que HSBC, Santander et Stripe, qui ont tous souligné le prestige d'une telle distinction.

À l'occasion de cette prestigieuse récompense, Marios Chailis, CMO du groupe Libertex, a déclaré : « Il va sans dire que nous sommes toujours ravis lorsque notre travail acharné est reconnu, mais lorsque cette reconnaissance vient d'une organisation respectée du niveau de PAN Finance, qui compte l'ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon et plusieurs anciens présidents et ministres parmi ses nombreux contributeurs passés, le sentiment est encore plus prononcé pour nous. Tout le monde chez Libertex travaille sans relâche pour s'assurer que notre offre de CFD et la qualité de nos services soient solides dans tous les domaines, c'est donc fantastique d'être récompensé par un tel honneur. Cela montre que nous faisons quelque chose de bien ! Néanmoins, nous sommes déterminés à maintenir ce niveau élevé pendant le reste de l'année et au-delà, et je suis très confiant dans le fait que je pourrai faire état d'autres récompenses similaires dans les mois à venir. »

Libertex cherche constamment à améliorer le service qu'elle fournit. Que ce soit en élargissant son offre de CFD pour inclure de nouveaux instruments populaires recherchés par les traders ou en s'associant avec des géants du sport mondial tels que le FC Bayern pour créer des synergies dynamiques et passionnantes, Libertex s'efforce toujours d'apporter ce petit quelque chose en plus. Cette approche est directement liée à la philosophie de la société « Trade for More », qui permet aux clients de Libertex d'aller au-delà du simple trading. Pendant le reste de l'année 2024 et au-delà, Libertex continuera à travailler dur pour fournir un service de négociation de CFD digne du titre de « Courtier de l'année ».

En savoir plus sur Libertex

Appartenant au groupe Libertex, Libertex est un courtier en ligne qui propose des CFD négociables avec des actifs sous-jacents tels que les matières premières, les actions, le forex, les ETF, les cryptomonnaies et autres.

Au fil des ans, Libertex a reçu de multiples prix et reconnaissances internationales prestigieuses, notamment « Courtier CFD de l'année ? Global » (PAN Finance Awards, 2024), « Meilleure expérience de trading » (Ultimate Fintech Awards, 2023) et « Meilleur courtier de CFD » (World Finance Forex Awards, 2023). Libertex est le partenaire officiel de trading en ligne du FC Bayern, dans le cadre d'un partenariat dynamique et passionnant.

Depuis sa création en 1997, le groupe Libertex s'est développé pour devenir une puissance financière solide, avec une présence établie dans diverses juridictions, au service de millions de clients de plusieurs pays dans le monde entier.

En Europe, la plateforme de négociation Libertex est exploitée par Indication Investments Ltd, une société d'investissement chypriote réglementée et supervisée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) avec le numéro de licence CIF 164/12.

Dans d'autres juridictions, la plateforme de négociation Libertex est exploitée par Forex Club International LLC, une société enregistrée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines (numéro d'enregistrement 1277 LLC 2021) et par MAEX LIMITED, une société enregistrée dans la République de Maurice (numéro d'enregistrement 158250 C1/GBL et licence ? ?118023400 délivrée par la Financial Services Commission, Mauritius).

Avertissement sur le risque européen : Les CFD sont des instruments complexes et comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. 73,77 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Des spreads serrés s'appliquent. Veuillez consulter nos spreads sur la plateforme. Vous devriez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

