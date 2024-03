Oclean présente l'avenir des soins buccodentaires en Europe avec la nouvelle X Ultra





Découvrez le brossage visible avec un guide vocal IA

LONDRES, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Oclean, une marque leader dans la technologie des soins buccodentaires, est heureuse d'annoncer le lancement en Europe de son produit révolutionnaire, la brosse à dents sonique intelligente WiFi Oclean X Ultra. Avec pour mission de redéfinir les soins buccodentaires pour une meilleure expérience. Oclean est à la pointe de l'innovation depuis sa création en 2016.

Découvrez les innovations futuristes du brossage visible et du guide vocal IA

Imaginez une brosse à dents qui vous indique comment mieux vous brosser les dents en temps réel. C'est désormais possible avec Oclean X Ultra et son guide vocal IA en temps réel alimenté par un système d'IA et la technologie de conduction osseuse orale. Ces fonctionnalités offrent aux utilisateurs des conseils personnalisés pour améliorer leurs techniques et habitudes de brossage. L'écran tactile intelligent offre une expérience de brossage visible, avec le suivi de 8 zones de brossage et un retour instantané sur l'appareil pour des soins buccodentaires optimaux.

X Ultra améliore votre routine de soins buccodentaires grâce à des fonctionnalités intelligentes

Oclean X Ultra va au-delà de l'ordinaire ; elle offre un ensemble de fonctionnalités intelligentes qui améliorent votre routine de soins buccodentaires. Sa batterie longue durée offre une autonomie impressionnante de 40 jours d'utilisation* avec une seule charge, pour un accès ininterrompu à des soins buccodentaires avancés. Avec cinq modes différents et des options personnalisables, les utilisateurs peuvent adapter leur expérience de brossage à leurs besoins spécifiques. Le moteur Maglev 3.0, équipé du système TurboClean, offre un nombre impressionnant de 84 000 mouvements/minute, assurant une puissance constante, quel que soit le niveau de la batterie. De plus, la brosse à dents dispose également d'un nanorevêtement résistant aux moisissures pour une hygiène améliorée, et sa conception bénéficie de la norme d'étanchéité PX7, assurant un nettoyage et une utilisation faciles dans divers environnements. Les rapports de brossage personnalisés et les suggestions sont disponibles dans l'application Oclean Care+, en la connectant au smartphone.

*Validé par un brossage de 2 minutes, deux fois par jour en utilisant le 3e niveau d'intensité en mode Unlimited Clean (nettoyage illimité).

X Ultra S : l'expérience ultime du brossage de dents

La nouvelle Oclean X Ultra est lancée en Europe sous forme de kit. La boîte comprend le nouvel étui de voyage luxueux et rechargeable (de type C) qui s'adapte au manche de la brosse à dents et 2 têtes de brosse, assurant un confort d'utilisation, où que vous vous rendiez. De plus, la boîte contient un nouveau support mural et une base de chargement, ainsi que les trois têtes de brosse FlexFit de la série X Ultra, répondant à divers besoins : Ultra Clean (ultra propre), Ultra Gum Care (ultra soin gencives) et Ultra White (ultra blanc).

À propos d'Oclean

Oclean, créé en 2016, continue de repousser les limites de l'innovation en matière de soins buccodentaires. Avec plus de 300 brevets et une présence sur plus de 40 marchés, Oclean a acquis une renommée internationale, recevant des prix de design prestigieux et une reconnaissance du choix des consommateurs. La brosse à dents sonique intelligente WiFi Oclean X Ultra illustre le dévouement d'Oclean pour améliorer et faciliter la santé buccodentaire grâce à une technologie de pointe et à des solutions intelligentes.

Pour obtenir plus d'information sur Oclean X Ultra S, veuillez consulter le site https://fr.oclean.com/

Le produit est également disponible sur le site https://fr.oclean.com/products/oclean-x-ultra-s

Contact:

Oclean Europe

[email protected]

+44 788 375 9374

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2371948/Oclean_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2371947/Oclean_Logo.jpg

28 mars 2024 à 23:43

