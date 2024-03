LambdaTest lance The Phoenix Project, un groupe de ressources destinées aux employées





LambdaTest, une plateforme de test unifiée basée dans le cloud, a annoncé le lancement de The Phoenix Project, un groupe de ressources pour les employées (Employee Resource Group, ERG), dont la mission est de soutenir et de promouvoir la réussite de ses employées femmes.

« LambdaTest s'est donné pour mission de créer un lieu de travail diversifié, inclusif et équitable où tous les employés se sentent valorisés et habilités à atteindre leur plein potentiel », a déclaré Chandini Chopra, vice-président du personnel et de la culture chez LambdaTest. « The Phoenix Project constitue une étape essentielle qui va nous permettre d'atteindre cet objectif, en offrant une plateforme de développement professionnel, de mise en réseau et de mentorat, en particulier pour nos employées. »

The Phoenix Project vise à :

Proposer des ateliers de développement professionnel, des opportunités de réseautage et des congés réservés aux femmes afin qu'elles puissent participer aux initiatives ERG.

Offrir des programmes de mentorat mettant en relation des femmes cadres avec des mentorées.

Promouvoir le développement des capacités de leadership chez les femmes de l'entreprise.

Créer un sentiment de communauté pour les femmes sur le lieu de travail.

Leadership et organisation :

The Phoenix Project sera dirigé par un comité de pilotage composé de bénévoles issus de différents services et ayant divers niveaux d'expérience. Ce comité sera chargé de définir l'orientation stratégique, d'organiser les événements et les initiatives, de gérer la communication et d'allouer les ressources.

Activités et événements :

The Phoenix Project proposera toute une série d'activités au cours de l'année, notamment les activités suivantes :

Ateliers de développement professionnel sur des sujets pertinents pour les femmes sur le lieu de travail.

Programmes de mentorat mettant en relation des femmes cadres avec des mentorées.

Ateliers de développement des compétences visant à favoriser la croissance professionnelle des femmes.

Événements de sensibilisation communautaire en partenariat avec des organisations qui soutiennent les femmes.

Communication et collaboration :

The Phoenix Project utilisera différents canaux de communication pour tenir ses membres informées, avec notamment un calendrier trimestriel, un canal dédié sur la plateforme de communication de l'entreprise, une lettre d'information et des panneaux d'information.

Évaluation et retour d'information :

LambdaTest s'engage à évaluer l'efficacité du Phoenix Project et à améliorer continuellement ses initiatives grâce au retour d'information des membres, des cadres et des parties prenantes.

Confidentialité et sécurité :

The Phoenix Project vise à proposer un espace sûr et confidentiel à ses membres, où ces dernières pourront discuter des défis qu'elles rencontrent et partager des idées.

Pour plus d'informations sur les politiques de LambdaTest en matière de DEI, rendez-vous sur https://www.lambdatest.com/resources/DEI-Policy.pdf

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement intelligent et omnicanal d'exécution commerciale qui aide les entreprises à réduire considérablement la durée de mise sur le marché grâce à sa solution Just in Time Test Orchestration (JITTO), assurant des lancements de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10?000 entreprises clientes et plus de deux millions de particuliers dans plus de 130 pays comptent sur LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3000 navigateurs, d'appareils du monde réel et de systèmes d'exploitation.

HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quel cadre et dans n'importe quel langage de programmation à ultra-haute vitesse, afin de réduire le temps nécessaire aux tests de qualité et d'aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, prière de visiter https://lambdatest.com

28 mars 2024 à 17:40

