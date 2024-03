Le gouvernement du Canada annonce une nomination au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances





OTTAWA, ON, le 28 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui une nouvelle nomination au conseil d'administration du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS).

Scott Elliott est nommé au conseil d'administration du CCDUS pour un mandat de trois ans. M. Elliott est un professionnel de haut niveau accompli qui compte plus de 30 ans d'expérience en conception et en mise en oeuvre de programmes de mobilisation communautaire novateurs et durables, notamment comme fer de lance de stratégies nationales de réduction des méfaits. Il travaille actuellement comme président-directeur général du Centre du Dr Peter de Vancouver (Colombie-Britannique). Le Centre du Dr Peter offre du soutien clinique, social et psychologique aux membres marginalisés de la collectivité qui vivent avec le VIH, des problèmes de santé complexes, la maladie mentale et des problèmes de consommation de substances et de dépendances.

Le CCDUS est une organisation non gouvernementale mise sur pied en 1988 pour offrir un leadership national en matière de consommation de substances et proposer des solutions en vue de réduire les méfaits liés à la consommation d'alcool et d'autres substances au Canada.

Citation

« C'est avec grande joie que j'annonce la nomination de M. Elliott au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Ses connaissances approfondies et sa vaste expérience dans le domaine de la mobilisation communautaire et de la réduction des méfaits seront un atout pour l'organisation et pour la population canadienne. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Le CCDUS est régi par un conseil d'administration bénévole composé de 13 membres dont le président et des membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

Les membres nommés sont recrutés par le conseil d'administration dans divers secteurs, comme le milieu des affaires, les groupes de professionnels de la santé ou les organismes professionnels et bénévoles. Le mandat des membres est de trois ans et peut être renouvelé jusqu'à deux reprises.

28 mars 2024 à 16:30

