InterSystems et BioStrand, filiale d'IPA, collaborent au lancement de l'intégration innovante de la recherche vectorielle et de LENSai dans les applications de soins de santé pilotées par l'IA

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD) (la « Société » ou « IPA») (NASDAQ : IPA), InterSystems , un fournisseur créatif de technologies de données qui aide les clients à résoudre leurs défis les plus critiques en matière d'évolutivité, d'interopérabilité et de rapidité, et ImmunoPrecise Antibodies Ltd (IPA) (NASDAQ : IPA) une société de recherche et de technologie biothérapeutiques axée sur l'intelligence artificielle, ont le plaisir d'annoncer la formation d'un partenariat historique. Cette collaboration, qui intègre la nouvelle fonctionnalité de recherche vectorielle de la plateforme de données InterSystems IRIS® à la plateforme LENSai de BioStrand, filiale d'IPA, établit une nouvelle norme pour les applications basées sur l'IA dans les soins de santé et les sciences de la vie.

Cette collaboration représente une grande avancée technologique qui permettra aux secteurs des soins de santé et des sciences de la vie de relever les défis liés aux volumes croissants de données. Dans le contexte d'un marché mondial de l'IA dont la valeur devrait atteindre plus de 1 300 milliards USD d'ici 2032 , la collaboration entre InterSystems et IPA souligne l'engagement des deux entreprises en faveur de l'innovation, de l'excellence et du développement de solutions qui, non seulement répondent aux besoins actuels des secteurs des soins de santé et des sciences de la vie, mais anticipent les défis futurs en proposant des solutions et des développements supplémentaires très attendus, tandis que la recherche vectorielle et LENSai redéfinissent l'interaction entre les données et les applications basées sur l'IA dans les soins de santé et les sciences de la vie.

« En tant que dernier élément ajouté à la plateforme de données InterSystems IRIS, la recherche vectorielle a contribué à booster l'identification et la création de nouveaux composés médicamenteux, réduisant considérablement les délais entre la R&D et la commercialisation », a déclaré Scott Gnau, responsable Global Data Platforms, InterSystems. « Nous avons hâte de voir comment la recherche vectorielle au sein de la plateforme InterSystems IRIS permettra à d'autres développeurs de construire des applications d'IA supplémentaires sur notre plateforme. »

« En combinant la recherche vectorielle d'InterSystem avec LENSai , d'IPA, nous fournissons aux développeurs et aux chercheurs en sciences de la vie des outils inégalés pour extraire de la valeur et des informations à partir d'ensembles de données complexes, en faisant progresser le potentiel de l'IA dans toutes les applications des secteurs des soins de santé et des sciences de la vie », a déclaré le Dr Dirk Van Hyfte, cofondateur et responsable de l'innovation, BioStrand. « Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle des applications pilotées par l'IA, où l'intégration d'outils sophistiqués d'analyse de données comme la recherche vectorielle et les informations biologiques approfondies fournies par LENSai peut conduire à des avancées révolutionnaires dans les méthodes de soins et de traitement des patients. »

La recherche vectorielle et LENSai : une intégration synergique

Cette intégration innovante associe la précision de la recherche vectorielle ? qui permet une récupération efficace et précise des informations pertinentes issues d'ensembles de données massifs en utilisant des intégrations de vecteurs ? et l'analyse approfondie fournie par le Universal Foundation AI Model de LENS ai et la technologie brevetée HYFT de BioStrand. Le résultat de cette association est une plateforme qui offre des capacités inégalées permettant d'accéder à des données biologiques complexes, de les analyser et de les exploiter pour découvrir des médicaments et comprendre les mécanismes des maladies, entre autres.

Faire progresser les soins de santé et les sciences de la vie

La collaboration entre InterSystems et IPA s'appuie sur les atouts des deux plateformes pour offrir plusieurs avantages transformateurs :

Précision et profondeur de l'analyse des données : l'intégration permet des recherches plus précises et plus riches au point de vue sémantique dans de vastes référentiels de données biologiques non structurées, et fournit des informations qui étaient auparavant difficiles à obtenir.

l'intégration permet des recherches plus précises et plus riches au point de vue sémantique dans de vastes référentiels de données biologiques non structurées, et fournit des informations qui étaient auparavant difficiles à obtenir. Découverte et développement accéléré de médicaments : grâce à un processus de découverte rationalisé, les chercheurs peuvent désormais tirer parti de la puissance combinée de la recherche vectorielle et de LENS ai pour identifier plus rapidement de nouvelles cibles thérapeutiques, avec un délai temporel réduit entre la découverte et les essais cliniques.

grâce à un processus de découverte rationalisé, les chercheurs peuvent désormais tirer parti de la puissance combinée de la recherche vectorielle et de LENS pour identifier plus rapidement de nouvelles cibles thérapeutiques, avec un délai temporel réduit entre la découverte et les essais cliniques. Intégration et évolutivité accrues : en fournissant des capacités LENSai au sein de la plateforme de données InterSystems IRIS, les entreprises de soins de santé et de sciences de la vie acquièrent un outil qui s'intègre aisément à leur infrastructure existante et offre une évolutivité et des performances améliorées sans compromettre la sécurité.

À propos d'InterSystems

InterSystems est l'un des principaux fournisseurs de solutions de nouvelle génération pour la transformation numérique des entreprises des secteurs des soins de santé, de la finance, de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement. Ses plateformes de données cloud-natives résolvent les problèmes d'interopérabilité, de rapidité et d'évolutivité des grandes entreprises du monde entier. InterSystems propose une gamme de logiciels, notamment son logiciel phare pour plateforme de données InterSystems IRIS, et un ensemble d'applications industrielles spécifiques qui accélèrent et simplifient le processus qui rend les données « prêtes pour l'IA ». Engagé en faveur de l'excellence, InterSystems assure un soutien 24/7 primé à ses clients et partenaires dans plus de 80 pays. Entreprise privée ayant son siège à Cambridge, dans le Massachusetts, InterSystems a été créé en 1978 et compte aujourd'hui 39 bureaux dans 28 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visiter le site Web InterSystems.com.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour soutenir ses technologies exclusives de découverte d'anticorps basées sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets afin d'aider ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « plans », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe » ou « n'anticipe pas » ou « croit » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquent que certaines initiatives « peuvent » ou « pourraient » être prises, certains événements « peuvent » ou « pourraient » survenir, ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient être » ou « seront » réalisés. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations relatives aux résultats attendus par le marché, aux sciences de la vie, à la découverte et au développement de médicaments, aux soins de santé, à l'intégration et/ou au succès de LENSai et de la recherche vectorielle, ou aux technologies HYFT, ainsi qu'à leurs avantages, et des déclarations relatives à l'augmentation escomptée des flux de revenus et de la croissance financière d'IPA. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent communiqué, IPA a fourni ces déclarations et informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction jugeait raisonnables à l'époque.

Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels énoncés dans le présent communiqué de presse soient sensiblement différents des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou supposés par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans limitation, le risque que l'intégration de la plateforme LENSai d'IPA avec sa technologie HYFT et la recherche vectorielle n'ait pas l'effet escompté, et le risque que les bénéfices attendus en matière de soins de santé ne soient pas obtenus. En outre, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, comme indiqué dans le formulaire annuel d'information de la Société daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com ), et dans le formulaire 40-F de la Société daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil de la Société à l'adresse www.sec.gov ). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives devaient s'avérer incorrectes, les résultats, les performances ou les réalisations réels pourraient varier sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites à la date de la présente publication et, en conséquence, elles sont susceptibles de changements après cette date. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous-mêmes ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

