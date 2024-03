Wolters Kluwer est nommé Leader du marché dans le rapport BARC Score Financial Performance Management 2024





Wolters Kluwer, un chef de file mondial en matière d'information, de logiciels et de services pour les professionnels, a annoncé aujourd'hui que sa solution experte CCH® Tagetik a conservé sa position dominante pour la septième année consécutive dans les éditions Monde et Région DACH du prestigieux rapport BARC Score Financial Performance Management (FPM).

Développés par BARC, l'un des principaux cabinets d'analyse en Europe pour les logiciels d'entreprise, les rapports mettent en évidence la force de CCH Tagetik en tant que plateforme unifiée pour la gestion financière d'entreprise (consolidation et clôture financière ; budgétisation, planification et prévisions ; reporting ESG et réglementaire ; fiscalité des entreprises) pouvant être utilisée par des filiales individuelles ou au niveau groupe.

Ralf Gärtner, vice-président directeur et directeur général des solutions de performance d'entreprise et ESG chez Wolters Kluwer, a déclaré : « Les rapports BARC Score FPM ont classé CCH Tagetik parmi les leaders du marché année après année, reconnaissant notre engagement constant envers l'excellence des produits et l'innovation. Nous nous efforçons de permettre aux directeurs financiers ? dans la région DACH et au niveau mondial ? de favoriser la transformation numérique, de gérer des exigences mondiales complexes et de relier les connaissances à l'échelle de l'entreprise pour générer de la croissance et composer avec le changement. »

Pour développer les rapports BARC Score FPM, les analystes de BARC examinent les données et observations de l'enquête BARC Planning Survey, de l'enquête BARC Financial Consolidation Survey et les commentaires des clients pour noter des fournisseurs de solutions en matière d'architecture, de fonctionnalités, de performance et de satisfaction des clients.

Le sentiment client positif lié à l'avantage commercial de la solution experte CCH Tagetik et son rapport qualité-prix, ses fonctionnalités de planification et de consolidation financière, sa prise en charge des flux de travail et sa facilité d'utilisation ont été mis en exergue dans l'enquête BARC Planning Survey, un intrant clé pour les rapports BARC Score FPM.

Le Dr Christian Fuchs, analyste principal, données et analytique, chez BARC, a affirmé : « Notre enquête BARC Financial Consolidation Survey a révélé un niveau élevé de satisfaction des clients avec les projets CCH Tagetik. Les clients ont souligné en particulier les atouts clés du flux de travail et la fonctionnalité complète de consolidation et clôture financière. Ces retours clients positifs soulignent la belle performance constante de CCH Tagetik dans les scores BARC. »

CCH Tagetik fait partie de la division Performance d'entreprise et ESG (CP & ESG) de Wolters Kluwer, dirigée par sa présidente-directrice générale Karen Abramson. La division est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles intégrées pour les domaines de l'EHS (Environnement, santé et sécurité), de l'ESG (Environnement, social et gouvernance) et de la GRC (Gouvernance, risque et conformité). Grâce à sa technologie innovante et à son expertise unique, Wolters Kluwer CP & ESG permet aux chefs d'entreprise de prendre des décisions stratégiques éclairées favorisant la transformation, la performance et la gestion du risque pour un monde durable et résilient.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT : WKL) est un leader mondial de l'information, des solutions logicielles et des services pour les professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la conformité financière et d'entreprise, du droit et de la réglementation, de la performance d'entreprise et de l'ESG. Nous aidons nos clients à prendre chaque jour des décisions cruciales en leur fournissant des solutions expertes qui associent une connaissance approfondie du domaine à la technologie et aux services.

Wolters Kluwer a annoncé un chiffre d'affaires annuel de 5,6 milliards d'euros pour 2023. Le groupe prend en charge des clients dans plus de 180 pays, exerce des activités dans plus de 40 pays et emploie environ 21 400 personnes dans le monde. Le siège de la société se trouve à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wolterskluwer.com, suivez-nous sur LinkedIn , Facebook , YouTube et Instagram.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mars 2024 à 13:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :