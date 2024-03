Modification réglementaire - Estrie et Chaudière-Appalaches - Diminution de la limite de prise quotidienne de dorés au lac Aylmer





SHERBROOKE, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe les adeptes de la pêche d'une modification réglementaire visant la limite de prise quotidienne de dorés au lac Aylmer dans les zones de pêche 4 et 7. Nous informons les pêcheurs qu'à partir de cette année, la limite de prise quotidienne de dorés passera de 6 à 3 pour l'ensemble du lac Aylmer. Cette mesure s'ajoute à la gamme de taille permise (37 à 53 cm inclusivement) déjà en vigueur sur ce plan d'eau. La limite de possession sur ce lac sera de 3 dorés. Cette modification entre en vigueur le 1er avril 2024 et s'appliquera donc dès l'ouverture de la pêche.

Situation du doré jaune au lac Aylmer

Cette modification réglementaire fait suite à une étude, menée en 2019 et 2020, qui visait à évaluer l'état de situation du doré jaune au lac Aylmer. L'étude a révélé que la population de dorés est abondante, mais qu'elle est principalement composée d'individus de petite taille. Très peu de grands spécimens ont été capturés lors des travaux. Ces dorés de grande taille représentent les meilleurs reproducteurs et sont essentiels pour assurer le maintien et le renouvellement de la population.

La présente modalité répond à une recommandation du bilan de l'inventaire de 2019-2020 qui visait à limiter la mortalité causée par la pêche. À la suite d'un sondage mené auprès des pêcheurs, elle apparaît comme la mesure la plus acceptable par la clientèle pour atteindre cet objectif. Cette modalité devrait favoriser une augmentation de l'abondance des grands spécimens et une amélioration de la qualité de la pêche.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

La population de dorés du lac Aylmer est abondante mais composée d'individus de petite taille.

Les femelles matures sont peu abondantes et, pour la plupart, de petite taille.

La qualité de la pêche demeure faible considérant la taille des prises.

L'habitat est optimal pour assurer la viabilité de la population.

La gamme de tailles permises (de 37 à 53 cm inclusivement) est maintenue.

