Avis aux médias - La Banque CIBC tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 4 avril





TORONTO, le 28 mars 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le jeudi 4 avril 2024 à 9 h 30 (HAE).

Les membres des médias peuvent y assister par webdiffusion en direct à https://cibcvirtual.com/agm2024 (en français et en anglais) ou par téléphone.

Anglais

1 800 806-5484 ou 416 340-2217

Mot de passe : 7053922 #

Français

1 800 898-3989 ou 514 392-1587

Mot de passe : 9040336 #

La participation en personne à la Place de la Banque CIBC à Toronto est ouverte aux actionnaires inscrits, aux propriétaires réels et aux fondés de pouvoir dûment nommés seulement. Consultez le communiqué de presse de la Banque CIBC du 1er mars 2024 pour en savoir plus sur la participation et les options de participation.

L'assemblée sera présidée par Katharine B. Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC, et comprendra des observations du président et chef de la direction, Victor G. Dodig.

Pour ceux qui ne pourront pas visionner l'assemblée en direct, la webdiffusion de l'assemblée sera archivée sur la page Web de l'assemblée annuelle de notre site Web sur les relations avec les investisseurs.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

28 mars 2024 à 09:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :