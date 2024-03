CCC et Orgues Létourneau fabriqueront un orgue pour une cathédrale australienne





OTTAWA, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat des fiduciaires du diocèse de Perth pour fournir un orgue à tuyaux fabriqué par Orgues Létourneau à la cathédrale Saint George de Perth, en Australie. Dans le cadre du contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) de la CCC, Orgues Létourneau assurera la conception, la construction, l'installation et l'harmonisation d'un nouvel orgue à tuyaux doté d'une console à trois claviers. Le buffet de l'orgue sera fabriqué par les artisans de Létourneau en chêne rouge, tandis que l'instrument lui-même comptera un total de 3 225 tuyaux.



Fondée en 1888, la cathédral Saint George est la principale église anglicane de la ville de Perth, en Australie occidentale, et l'église-mère du diocèse anglican de Perth. Le diocèse est entré dans l'histoire en 2017 en élisant la Révérende Kay Goldsworthy comme archevêque de Perth, la première femme à occuper cette fonction dans l'Église anglicane d'Australie.

Basée à Saint-Hyacinthe, au Québec, Orgues Létourneau est une PME (petite et moyenne entreprise) canadienne qui a construit plus de 140 orgues depuis sa création en 1979. Ses orgues à tuyaux se trouvent dans des salles de concert, des universités et des lieux de culte à travers le monde. Létourneau et la CCC ont une histoire de partenariats réussis, notamment dans la conception, la construction et l'installation d'orgues à tuyaux pour la « St. Mark's School of Texas » à Dallas, au Texas, pour le « RiverCenter for the Performing Arts» à Columbus, en Géorgie (Ètats-Unis), et pour le Selwyn College de l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni.

Depuis plus de 75 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes à établir des relations commerciales fructueuses avec des acheteurs internationaux. Nous offrons des conseils pratiques en matière de développement des affaires, des références et des outils conçus pour faciliter chaque étape d'une occasion de vente internationale. Pour en savoir plus, contactez notre équipe .





« La CCC est heureuse d'aider Orgues Létourneau à exporter son expertise de classe mondiale dans la fabrication d'orgues magnifiques qui captivent le public. » ? Kim Douglas, vice-présidente du développement des affaires et du marketing.

« Nous sommes fiers de travailler avec la CCC pour apporter à la cathédrale Saint George de Perth notre conception tonale unique et notre savoir-faire de renommée internationale. » ? Andrew Forrest, président d'Orgues Létourneau.

La CCC est l'agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le gouvernement du Canada pour les besoins du DoD des É.-U. en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr .

