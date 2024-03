Surge annonce une levée de fonds de 7,5 millions d'euros pour décrypter le système immunitaire et transformer la médecine de précision





Surge vient de boucler un second tour de table de 7,5 millions d'euros, mené par Eurazeo avec la participation de Kima, Teampact et MH Innov', ainsi que le soutien des fonds historiques Boutique Venture, HCVC et 50 Partners Santé. La levée de fonds est complétée par des subventions de la BPI, notamment l'aide au développement deep tech et le programme d'investissement d'avenir dont Surge a été lauréat.

Ce second tour de financement reflète l'accélération du développement de Surge et son début d'expansion commerciale. Il permettra d'ouvrir SurgeLabtm, un laboratoire d'excellence dédié à la découverte de biomarqueurs immunitaires et de finaliser l'industrialisation de PreCyte®, son test prédictif phare. Il soutiendra également le perfectionnement de ses algorithmes d'intelligence artificielle (IA) de pointe.

"Capitalisant sur de solides fondamentaux scientifiques et techniques, Surge a déjà démontré la pertinence de sa plateforme de découverte de biomarqueurs pour adresser des besoins cliniques concrets et intégrer la médecine de précision à la prise en charge chirurgicale." Maxime Huerre, Vice President ? Venture chez Eurazeo

À propos de Surge :

Fondée sur l'ambition de révolutionner la médecine de précision, Surge est une entreprise innovante spécialisée dans la compréhension approfondie du système immunitaire à l'aide de l'intelligence artificielle. Grâce à des avancées technologiques significatives et à une équipe de chercheurs de premier rang, Surge s'engage à créer des solutions novatrices pour ouvrir la voie à la médecine personnalisée de demain. Avec le lancement de son premier produit, PreCyte®, permettant de prédire le risque de complications postopératoires, et son laboratoire d'excellence, SurgeLabtm, pour l'acquisition de signature individualisées du système immunitaire, la société vise à devenir un leader dans le domaine de l'analyse immunitaire de précision. https://www.surge.care/

À propos d'Eurazeo:

Eurazeo est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 35,0 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 24 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 600 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l'engagement de ses plus de 400 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0?00121121 - Bloomberg? : RF FP - Reuters : EURA.PA.

28 mars 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :