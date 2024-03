Olympus Canada annonce l'expansion de la gamme de produits à usage unique d'otorhinolaryngologie





Le déboucheur de sinus à usage unique CELERISMC et Celon Elite simplifient les soins aux patients dans les cabinets médicaux sans investissement important en capital

RICHMOND HILL (ONTARIO), le 27 mars 2024 /CNW/ -- Olympus Canada Inc. (OCI) a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa gamme de produits ORL qui peut faciliter les procédures otolaryngologiques courantes dans des structures ambulatoires.

OCI a annoncé le lancement du déboucheur de sinus à usage unique CELERISMC, du Celon Elite et du Celon ProBreath à usage unique pour le traitement de l'hypertrophie des cornets nasaux. L'introduction de CELERIS et de Celon Elite peut aider les médecins à sortir les procédures de rhinologie non urgentes telles que les polypectomies récurrentes et la chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus de la salle d'opération vers leurs cabinets.

Le système CELERIS contient le seul déboucheur de sinus à usage unique sur le marché et est indiqué pour la coupe, la coagulation, le déboisement et l'enlèvement des os minces et des tissus mous dans les procédures ORL et sur les sinus en général. Les procédures et les applications spécifiques comprendraient la turbinoplastie, la polypectomie et la chirurgie endoscopique des sinus.

La gamme d'appareils offre des options aux médecins, en fonction de la nature de la procédure. Les principales caractéristiques du système à usage unique CELERIS sont les suivantes :

Un dispositif standard de 4 mm, ainsi que des dispositifs de 2 mm et de 4 mm avec une capacité bipolaire, qui permet à un médecin de gérer une hémorragie accidentelle sans avoir à changer d'instrument. 1

Un dispositif de 4 mm avec un embout pliable par l'utilisateur peut remplacer plusieurs changements de lame au cours d'une procédure normale. Il peut être plié jusqu'à 60 degrés, ce qui permet au médecin d'atteindre plus d'endroits sans avoir à changer de dispositif au milieu de la procédure. 2

Le groupe moteur réutilisable très compact se branche dans une prise murale standard.

Celon ProBreath est l'applicateur de thermothérapie bipolaire induite par radiofréquence pour le traitement des turbinates nasaux hyperplastiques. Celon ProBreath facilite les procédures courtes avec seulement quelques secondes nécessaires pour la coagulation au cours d'une procédure ambulatoire qui peut être effectuée sous anesthésie locale, offrant une option à ceux qui ne souhaitent pas subir une anesthésie générale.

Comme pour tous les instruments d'électrochirurgie, une utilisation inappropriée peut endommager les tissus, à la fois électriquement et thermiquement.

Au Canada, on estime que 3,5 millions d'adultes sont touchés chaque année par des conditions courantes d'ORL comme la rhinosinusite.3

Les hôpitaux canadiens transfèrent davantage d'interventions non urgentes dans les cliniques et les cabinets de médecins afin d'atténuer le stress et de réduire les temps d'attente dans les salles d'opération. Une étude sur le temps d'attente des Canadiens pour des soins spécialisés a montré que le temps d'attente médian pour voir un oto-rhino-laryngologiste à la suite d'un aiguillage était de 56 jours.4 Une autre étude sur les temps d'attente par spécialité a montré que l'otolaryngologie a été l'une des spécialités avec la plus forte augmentation du temps d'attente entre 2022 et 2023. On estime que les patients attendent environ 35 semaines entre l'aiguillage d'un omnipraticien au traitement.5

Les conceptions compactes et portables du système CELERIS et de Celon Elite offrent la flexibilité d'effectuer des procédures moins invasives dans presque toutes les salles de traitement et sont conçues pour éliminer la nécessité de programmer des temps de salle d'opération coûteux. La conception à usage unique du déboucheur et de ProBreath élimine également les coûts de retraitement et d'entretien.

« Alors que de plus en plus d'interventions non urgentes quittent le milieu hospitalier traditionnel, Olympus Canada se positionne comme un solide partenaire médecin pour aider à faire la transition », a déclaré Mike Lauzon, vice-président de l'unité des affaires médicales d'OCI. « Les solutions telles que le système CELERIS et Celon Elite offrent une configuration simple pour faciliter les procédures de routine, et les patients apprécieront la commodité d'une procédure hospitalière qui aide à soulager les symptômes associés à la congestion nasale et à la sinusite ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les pages des produits CELERIS , Celon Elite et Celon ProBreath ou la page de produits ORL pour connaître l'ensemble du portefeuille ORL d'Olympus.

À propos d'Olympus Canada

Olympus se passionne pour la création de solutions axées sur le client. Depuis plus de 100 ans, la mission d'Olympus consiste à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouie en les aidant à détecter, à prévenir et à traiter les maladies. Olympus Canada Inc. (OCI), une filiale d'Olympus Corporation of the Americas, gère les activités et le personnel de l'entreprise à l'échelle du Canada dans des domaines comme ceux des ventes, du marketing, des services et des fonctions de soutien. Basée à Richmond Hill, en Ontario, OCI se dévoue au perfectionnement de ses employés et au soutien des collectivités locales. Pour en savoir plus, visitez olympuscanada.com .

27 mars 2024 à 22:40

