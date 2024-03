Après une année 2023 exceptionnelle soulignée par une hausse de 19 % de l'ARR, Percona est en passe de connaître un succès encore plus grand pour son nouvel exercice





Percona, un chef de file des logiciels, de l'assistance et des services de base de données open source, entame 2024 après une année marquée par une croissance soutenue de la clientèle, plusieurs prix prestigieux et des améliorations innovantes de produits. Exceptionnelle, l'année 2023 a renforcé la position de la société en tant que fournisseur incontournable de solutions et de services d'assistance de bases de données open source.

Après avoir prédit que le marché des bases de données dépasserait les 100 milliards de dollars en 2023, Gartner prévoit que le marché augmentera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,8 % jusqu'en 2027, pour atteindre 203,6 milliards de dollars. Cette prévision souligne la demande soutenue d'une expertise en gestion de bases de données afin d'assurer une performance, une sécurité et une fiabilité optimales. Spécialement qualifié pour répondre à ces besoins, Percona a saisi cette opportunité croissante, générant une hausse de 19 % des revenus récurrents annuels (ARR).

Une croissance tirée par les clients

Alimentée par l'innovation continue et un engagement indéfectible envers le succès client, Percona a continué d'élargir sa clientèle, avec à la fois de nouvelles acquisitions de clients et des relations élargies avec les clients existants contribuant à sa croissance entièrement organique.

Exemple notable, EveryMatrix, un fournisseur de logiciels iGaming de premier plan, a bénéficié de l'expertise de Percona en matière de services gérés, optimisant la gestion de ses bases de données pour MySQL, MariaDB, et PostgreSQL. Cette collaboration a renforcé la performance, la résilience et la sécurité des bases de données, ce qui a permis à EveryMatrix de se concentrer sur l'innovation et la satisfaction client au sein de l'industrie très compétitive des jeux en ligne.

De même, PagerDuty s'appuie sur le support de Percona pour MySQL, assurant des instances de base de données fiables et performantes essentielles aux opérations de PagerDuty. L'assistance proactive de Percona, y compris l'assistance en fin de version pour MySQL 5.7 et la planification des migrations, souligne son engagement à fournir un soutien et une expertise d'exception à sa clientèle.

L'année 2023 a également vu certaines des marques les plus emblématiques au monde lancer des collaborations avec Percona ou élargir la portée de leur engagement. Percona a commencé à soutenir des entreprises telles que Netflix et le United States Geological Survey. La société a élargi son champ d'application en s'associant avec Merchant Warrior, Otto Office, et Kontron, entre autres.

Distinctions et reconnaissance

Le bilan de Percona en tant que leader dans la communauté des bases de données open source lui a valu plusieurs prix prestigieux en 2023.

La société a récemment décroché le prix « Best DevOps for DataOps/Database Solution » aux Devops Dozen Awards, illustrant son engagement à fournir des solutions de pointe adaptées aux pratiques DevOps modernes. De plus, les produits innovants de Percona ont été présentés par DBTA (Database Trends and Applications) parmi les produits pionniers en matière de gestion des données et de l'information en 2024, renforçant ainsi sa position d'innovateur sectoriel.

De plus, les leaders d'opinion de Percona, à l'image de la CEO Ann Schlemmer et de l'évangéliste technologique Dave Stokes ont suscité un vif intérêt dans des publications telles que Forbes, Computer Weekly, InfoWorld, The New Stack, The Register et d'autres encore. Dans ces revues de réflexion, les dirigeants de Percona ont engagé des discussions sur les données et l'open source, façonnant au passage le discours autour des tendances émergentes et des meilleures pratiques.

Innovations et optimisations

Percona a continué de repousser les limites de l'innovation dans les bases de données avec le récent lancement de la version bêta de Percona Everest, une plateforme de base de données open source native cloud. Percona Everest est la première solution open source qui combine des capacités multicloud et multibases de données au sein d'une seule plateforme. Avec une interface utilisateur intuitive (UI) et une interface en ligne de commande (CLI), Percona Everest offre des fonctionnalités avancées de provisionnement et de gestion de bases de données sans frais tout en assurant un contrôle sur les dépenses d'infrastructure, éliminant ainsi la dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur.

Percona Everest permet aux utilisateurs de profiter de fonctionnalités flexibles telles que le provisionnement, l'évolutivité, l'optimisation des performances et la haute disponibilité avec une automatisation totale. En s'intégrant à Kubernetes Operators, Percona Everest permet aux utilisateurs d'exécuter des bases de données n'importe où pour les libérer des contraintes des plateformes cloud publiques.

En plus de la version bêta de Percona Everest, Percona a lancé de nombreuses améliorations et mises à jour de sa gamme de produits au cours de 2023, notamment :

Un programme complet de support post-EOL pour MySQL 5.7 , qui permet aux clients participants de continuer à fonctionner sur un serveur Percona entièrement pris en charge pour MySQL 5.7 jusqu'à ce que la mise à niveau vers les versions majeures ultérieures devienne plus pratique. Dans le cadre de ce programme, Percona continue de publier les versions à CVE corrigés de MySQL 5.7 aux clients participants

, qui permet aux clients participants de continuer à fonctionner sur un serveur Percona entièrement pris en charge pour MySQL 5.7 jusqu'à ce que la mise à niveau vers les versions majeures ultérieures devienne plus pratique. Dans le cadre de ce programme, Percona continue de publier les versions à CVE corrigés de MySQL 5.7 aux clients participants Percona Monitoring and Management (PMM) a lancé les capacités de surveillance des sauvegardes MongoDB, qui fournissent aux utilisateurs un processus de sauvegarde et de restauration rationalisé et une gestion optimisée des stocks.

Prêt pour la croissance

Percona est en bonne voie pour continuer son expansion. La société renouvelle son engagement à améliorer le fonctionnement des bases de données d'entreprise grâce à un mix unique d'expertise et de logiciels open source.

« Au vu de nos récents accomplissements et des progrès réalisés en 2023, il est clair que toutes les caractéristiques que les clients apprécient chez un fournisseur, à savoir le dévouement à l'innovation, les solutions centrées sur le client et la promotion de relations pertinentes, font avancer Percona dans la bonne direction », déclare Ann Schlemmer, CEO, Percona. « Nous sommes fiers de chaque jalon franchi et de la formidable équipe qui nous a amenés jusqu'ici. Nous sommes fin prêts à poursuivre notre engagement à stimuler le progrès. »

Percona réaffirmera sa position de chef de file au sein de la communauté des bases de données open source en participant à des événements clés tout au long de 2024, notamment le KubeCon North America et l'Open Source Summit North America. Lors de ces événements, et bien d'autres, Percona continuera d'asseoir son leadership dans l'écosystème des bases de données open source.

