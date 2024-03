Vous voulez protéger vos mains au travail? Portez les gants appropriés!





MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) vient de mettre en ligne un site Web d'aide à la sélection de gants de protection. Ce site dynamique intitulé La boîte à gants regroupe toute l'information utile pour réussir à sélectionner des gants de protection, adaptés aux différents milieux de travail.

Les blessures aux mains en chiffres

Chaque année, environ 15 % des lésions professionnelles qu'accepte la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) concernent les poignets-mains-doigts. Certaines industries en recensent davantage : dans la fabrication, la proportion atteint 24 %, dans la construction, 21,5 %, dans les services d'hébergement et de restauration, 21,3 %, dans l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse, 19,2 %. Il s'agit donc de presque une lésion sur cinq ou sur six, en moyenne, se rapportant aux mains.

La boîte à gants

Le site propose notamment un outil interactif d'aide à la sélection de gants. Pour l'utiliser, il suffit de répondre à diverses questions. Les réponses accumulées conduisent vers les critères de sélection des gants de protection.

Répondre à l'ensemble des questions prend de cinq à dix minutes. Au terme de l'exercice, l'utilisateur ou l'utilisatrice obtient un rapport personnalisé imprimable contenant tous les éléments clés pour faciliter la communication avec le fournisseur ou le fabricant et choisir les meilleurs gants.

Une mine d'informations pour mieux choisir ses gants de protection

Le site propose un inventaire des risques : mécaniques (coupures, perforations, impacts...), physiques (vibrations, rayonnement, choc thermique, froid ou chaleur extrême...), biologiques (bactéries, virus, liquides humains ou animaliers...) et chimiques (solvants, huiles, produits chimiques...).

Les types de gants de protection (cousus, enduits, à mailles métalliques, en polymère non supporté, tricotés), les matériaux, la fonctionnalité et le confort sont autant d'éléments que le site survole. L'utilisateur ou l'utilisatrice peut également y trouver de l'information sur les allergies, les conditions médicales et la visibilité (gants garnis de bandes réfléchissantes).

La boîte à gants comprend aussi une section ressources, qui recense de l'information relative aux lois et aux règlements, une brochette d'organisations qui s'intéressent aux risques et à la protection des travailleurs et travailleuses.

Une autre section réfère à l'ensemble des normes européennes et nord-américaines en vigueur dans l'univers des gants de protection. Les personnes qui utilisent le site sont également informées de la manière d'introduire des gants de protection dans un milieu de travail et d'en faire le suivi pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins et qu'ils sont bien portés.

Un site intemporel à consulter sans modération

Des centaines de nouveaux modèles de gants de protection arrivent sur le marché chaque année, ainsi La Boîte à gants propose une liste de critères personnalisés qui fournit la connaissance générale nécessaire sur les gants de protection, pour ensuite faire le meilleur choix avec le fournisseur ou le fabricant.

Ouvrez La boîte à gants!

27 mars 2024 à 12:04

