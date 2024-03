Cboe Canada étend son soutien à l'industrie minière en effectuant un transfert de cotation de Denarius Metals





Cboe Canada Inc. ("Cboe Canada") se réjouit d'accueillir la société minière polymétallique Denarius Metals Corp. ("Denarius Metals" ou la "Société") alors qu'elle procède à son transfert de cotation vers Cboe Canada, une bourse de valeurs de niveau 1. La négociation des actions de Denarius Metals commence aujourd'hui sous le symbole DSLV.

Sise à Toronto, au Canada, Denarius Metals est une société minière axée sur l'acquisition, l'exploration, le développement et l'éventuelle exploitation de quatre propriétés minières en Espagne et en Colombie. Les projets de la Société sont situés à proximité d'infrastructures existantes et procurent une exposition à un large éventail de métaux très demandés comme le cuivre, le nickel, le zinc, le plomb, l'or, l'argent, le cobalt, le palladium et le platine.

Serafino Iacono, président exécutif et PDG de Denarius Metals, a déclaré : « Depuis notre création en 2021, nous avons créé avec succès un producteur de métaux émergent à partir de notre portefeuille de projets à haute teneur axés sur des minéraux critiques recherchés en Espagne et en Colombie. Notre projet or-argent Zancudo en Colombie entre en production cette année et notre projet nickel-cuivre Aguablanca récemment acquis en Espagne devrait entrer en production en 2025. La plateforme d'échange mondiale de Cboe, et son rayonnement accru auprès des investisseurs, ont été les principales considérations dans notre décision de faire passer nos titres sur Cboe Canada afin de soutenir la croissance continue de notre Société et l'expansion de notre base d'investisseurs mondiale. »

Déterminée à travailler en collaboration avec les populations locales, Denarius Metals offre des initiatives de développement durable adaptées afin de bénéficier aux zones entourant ses sites miniers. Les investisseurs peuvent négocier des actions de DSLV via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à bas coût et les courtiers à services complets.

« Félicitations à l'équipe de Denarius Metals alors qu'elle aborde la prochaine étape de l'évolution de la société », a affirmé Erik Sloane, responsable mondial des cotations de sociétés chez Cboe Canada. « En transférant la cotation sur Cboe Canada, Denarius se positionne pour la croissance alors qu'elle démarre ses activités minières, avec un accès à la connectivité de Cboe et à son rayonnement mondial auprès des investisseurs. Nous nous réjouissons à l'idée d'accompagner sa réussite dans les années à venir alors qu'elle commence l'exploitation minière de métaux recherchés en Espagne et en Colombie. »

Cboe Canada accueille plus de 250 cotations uniques, dont certaines des sociétés en croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, des FNB des plus gros émetteurs de FNB du Canada, ainsi que des certificats de dépôt canadiens (CDR). Pour un aperçu complet de toutes les valeurs mobilières cotées sur Cboe Canada, cliquez ici. Cboe facilite régulièrement plus de 15 % du volume total négocié sur les sociétés canadiennes cotées, et plus de 20 % du volume total négocié sur les FNB canadiens.

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Denarius Metals est une société canadienne impliquée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et l'éventuelle exploitation de projets miniers polymétalliques dans des zones à haute teneur. La Société détient une participation de 100 % dans le projet Lomero, un gisement polymétallique situé du côté espagnol de la prolifique Ceinture pyriteuse ibérique riche en cuivre, l'une des plus importantes zones de dépôts de sulfures massifs riches en pyrites au monde. La Société a récemment acquis une participation de 50 % dans Rio Narcea Recursos, S.L., qui possède les droits d'exploitation de la mine nickel?cuivre historique Aguablanca en production, incluant une usine de transformation d'une capacité de 5000 tonnes par jour située à Monesterio, dans la communauté autonome d'Estrémadure, en Espagne, à environ 88 km du projet Lomero de la société. La Société mène par ailleurs une campagne d'exploration sur le projet Zn-Pb-Ag Toral situé dans la province de Léon, dans le nord de l'Espagne, en vertu d'une entente définitive signée en 2022 pour un accord d'option et de coentreprise avec Europa Metals Ltd. ("Europa") (AIM : EUZ), en vertu duquel Europa a octroyé à Denarius Metals deux options pour l'acquisition d'une participation jusqu'à 80 % dans Europa Metals Iberia S.L., une filiale espagnole en propriété exclusive d'Europa, qui détient le projet Toral. La Société mène les activités de construction sur son projet colombien Zancudo détenu en totalité, qui comprend la mine Independencia historique en production, offrant l'occasion de développer une production et un flux de trésorerie à court terme dès cette année grâce à une exploitation minière à forfait locale et à une croissance à long terme via la poursuite de l'exploration du gisement Zancudo, qui reste ouvert dans toutes les directions.

